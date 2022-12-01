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    • Emlak&OTO
    • 01.12.2022 15:24
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    • 01.12.2022 15:24
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    Kayseri Talas'ta 135 metrekare 3+1 daire mahkemeden satışa çıktı

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Kayseri Talas'ta 135 metrekare 3+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Kayseri’de icradan satılık daire! Tarih netleşti

    Kayseri 1. Satış Memurluğu tarafından Talas'ta bulunan 3+1 daire mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 150 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 21.02.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Kayseri İl, Talas İlçe, Talas Mahallesi, Harami Mevkii, 1490 Ada, 1 Parsel, 14. kat 53 Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmazın bulunduğu ana yapı bodrum + zemin + 14 normal kat + çatı katından oluşmaktadır. taşınmaz ana yapının 14. katında yer almaktadır. taşınmaz salon + 3 oda + mutfak + banyo + lv-wc + antre + hol + balkon bölümlerinden oluşmaktadır. taşınmaz bürüt 175 m2, net 135 m2 lik alana sahiptir, mesken doğalgaz merkezi sistem ile ısıtılmaktadır." denilmektedir.

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    Haberler Emlak&OTO Kayseri Talas'ta 135 metrekare 3+1 daire mahkemeden satışa çıktı
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