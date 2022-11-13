Ankara Yenimahalle'de 2 katlı villa icradan satışta

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Yenimahalle'de bulunan 2 katlı villa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan villa için 1 milyon 750 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan villanın satış tarihi 14.12.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Ankara İl, Yenimahalle İlçe, ERGAZİ İMAR Mahalle 41756 Ada, 1 Parsel,taşınmaz, mevcut durum itibariye bodrum kat-zemin Kat 1 Normal Kattan oluşmaktadır. Katlar arası irtibatı sağlayan merdiven mermer kaplamalı ve trabzansız olarak yapılmıştır. Bodrum Kat: Bu katta projede belirtildiği gibi depo alanı bulunmaktadır. Normal Kat:Bu katta antre, 2 balkon, 4 oda ve 1 genel banyo ile 1 adet ebeveyn banyosu bulunmaktadır Balkonlarda kayar-katlanır alüminyum cam sistemi ile kapatılmıştır. Villa tipi boyler sistemi ile doğalgazla ısıtılmaktadır.

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