Çanakkale Biga'da 310 metrekare arsa icradan satışta

Biga İcra Dairesi tarafından Çanakkale'de bulunan 310 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 130 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 11.01.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Çanakkale ili Biga ilçesi Çeşmealtı köyü Kargı çiftliği mevkii 334 ada 6 parsel 310,00 m2 yüzölçümlübağımsız bölüm niteliği "arsa" vasfında olan taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Taşınmaz Çeşmealtı köy merkezine kuş uçusu yaklaşık 5,70 km kuzey doğusunda yer almaktadır.

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