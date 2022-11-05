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    • Emlak&OTO
    • 05.11.2022 11:37
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    • 05.11.2022 11:37
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    Çanakkale Biga'da 310 metrekare arsa icradan satışta

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Çanakkale Biga'daki 310 metrekare arsa fiyatıyla ön plana çıktı.

    Biga’da 310 metrekare arsa icradan satışta

    Biga İcra Dairesi tarafından Çanakkale'de bulunan 310 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 130 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 11.01.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Çanakkale ili Biga ilçesi Çeşmealtı köyü Kargı çiftliği mevkii 334 ada 6 parsel 310,00 m2 yüzölçümlübağımsız bölüm niteliği "arsa" vasfında olan taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Taşınmaz Çeşmealtı köy merkezine kuş uçusu yaklaşık 5,70 km kuzey doğusunda yer almaktadır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Çanakkale Biga'da 310 metrekare arsa icradan satışta
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