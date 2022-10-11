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    • Emlak&OTO
    • 11.10.2022 11:56
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    • 11.10.2022 11:56
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    Hopa'da icradan ucuza daire! Satış tarihi belli oldu

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Hopa Sundura Mahallesi'nde 3+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Hopa’da icradan ucuza daire! Satış tarihi belli oldu

    Hopa İcra Dairesi tarafından Sundura Mahallesi'nde bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 586 bin 267 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 23.11.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Artvin İl, Hopa İlçe, SUNDURA Mahalle/Köy, 200 Ada, 1 Parsel, 2. Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz zemin +7 normal katlı binanın 2. katında bulunan 5 nolu bağımsız bölüm meskendir. Mesken Hopa merkeze 200 m mesafede olup, binada asansör bulunmamaktadır. mesken 3 oda 1 salon, mutfak, wc, banyo ve 2 adet balkondan ibarettir. Güney ve batı cepheleri açıktır. ayrık nizam 6 kat olmak üzere konut ve ticaret alanı içerisinde planlanan alandadır. Belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanır ulaşım ve altyapı sorunu yoktur.

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    Haberler Emlak&OTO Hopa'da icradan ucuza daire! Satış tarihi belli oldu
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