Kayseri Melikgazi'de 90 metrekare daire icradan satışta

Kayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 575 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 31.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 136 Ada, 1 Parselde Konumlu B Blok, Zemin Kat, 1 bağımsız bölüm nolu mesken nitelikli taşınmaz satılarak paraya çevrilecektir. Taşınmaz, B Bloğun zemin katında bulunan, bina girişine göre sağ ön tarafta, güney ve doğu yönüne cepheli 1 bağımsız bölüm nolu dairedir. 3 oda, salon, mutfak, banyo, lv-wc, hol, 1 balkon ve antre hacimlerinden oluşmakta olup, brüt 100 m2, net 90 m2 alana sahiptir.

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