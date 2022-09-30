Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 30.09.2022 13:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.09.2022 13:47
    ABONE OL

    Giresun merkezde dubleks daire icradan satışta

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Giresun merkezde dubleks daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Giresun merkezde dubleks daire icradan satışta

    Giresun İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 160 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 21.11.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Bina giriş kapısı alüminyum doğrama, dış cephesi sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın çatısı ve çatı konstrüksiyonu yapılmıştır. Taşınmazda doğalgaz ve asansör bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Konu gayrimenkul 16 nolu konut; binanın 3. katında, bina girişine göre 3. katta sağ tarafta konumlu, kuzey cepheli 16 bağımsız bölüm numaralı çatı katlı dubleks meskendir. Taşınmaz kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre 3. Katı 140 m2 ve çatı katı 60 me olmak üzere toplam yaklaşık 200,00 m2 alandan ve antre, 1 salon+ mutfak, 5 oda, 2 banyo,1 kiler,2 balkon ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın salon oda zeminleri laminant parke, ıslak zeminler seramik, kapılar panel ve camlar pvc şeklindedir. Taşınmazın yerinde projesine göre katı ve ana gayrimenkul içindeki konumu doğrudur. Binanın mimari projesi yapı ruhsatı ve yasal belgeleri dikkate alındığında ve mahallinde yapılan gözlemlere göre takriben 5-10 yıllık bir bina olduğu tahmin edilmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hollanda’da gıda kuyruğu!
    Haberler Emlak&OTO Giresun merkezde dubleks daire icradan satışta
        SON DAKİKA