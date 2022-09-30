Giresun merkezde dubleks daire icradan satışta

Giresun İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 160 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 21.11.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Bina giriş kapısı alüminyum doğrama, dış cephesi sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın çatısı ve çatı konstrüksiyonu yapılmıştır. Taşınmazda doğalgaz ve asansör bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Konu gayrimenkul 16 nolu konut; binanın 3. katında, bina girişine göre 3. katta sağ tarafta konumlu, kuzey cepheli 16 bağımsız bölüm numaralı çatı katlı dubleks meskendir. Taşınmaz kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre 3. Katı 140 m2 ve çatı katı 60 me olmak üzere toplam yaklaşık 200,00 m2 alandan ve antre, 1 salon+ mutfak, 5 oda, 2 banyo,1 kiler,2 balkon ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın salon oda zeminleri laminant parke, ıslak zeminler seramik, kapılar panel ve camlar pvc şeklindedir. Taşınmazın yerinde projesine göre katı ve ana gayrimenkul içindeki konumu doğrudur. Binanın mimari projesi yapı ruhsatı ve yasal belgeleri dikkate alındığında ve mahallinde yapılan gözlemlere göre takriben 5-10 yıllık bir bina olduğu tahmin edilmektedir.

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