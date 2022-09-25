İzmir Torbalı’da 78 metrekare daire icradan satışta

Torbalı İcra Dairesi tarafından İzmir'de bulunan 78 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 440 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 01.12.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi, 110 Ada, 9 Parsel, Zemin Kat, 3 No.lu Bağımsız Bölüm olan mesken nitelikli taşınmazdır. 405 m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerine betonarme karkas tarzda inşa edilmiş olan yapı, bodrum + zemin + 2 normal kattan ibarettir. Tespit konusu mesken, Zemin Kat, 3 No.lu bağımsız bölüm olan, 78/1009 arsa paylı meskendir. Binada ısınma sistemi olarak doğalgaz tesisatı bulunmaktadır. Konu bağımsız bölümde de doğalgaz kullanılmaktadır. Binada asansör mevcuttur. Dış kapısının çelik kapı, pencerelerin PVC doğramadır.13/07/2020 Tarih ve 188 No.Ju Yapı kullanma izin belgesine göre bağımsız bölüm 78 m² yüzölçüme sahiptir. Taşınmazın bulunduğu yer, Aydın Caddesi'ne yaklaşık olarak kuş uçuşu 1 km, Torbalı Ayrancılar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 425 m, Ayrancılar Yunus Emre Camisi'ne 570 m, Barış Manço Caddesi'ne 100 m mesafededir. Topoğrafik yapısı düz olup üzerinde yapılar mevcuttur. Alt yapı tesisleri mevcut, Belediye Hizmetlerinden istifadesi tamdır. Ulaşımı kolaydır.17.02.2022 keşif tarihi itibarı ile; Tapu kayıtlarında;, İzmir İli, Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi, 110 Ada, 9 Parsel, Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm olan mesken nitelikli taşınmazın tam pay değerinin 440.000,00TL kanaat edilmiştir.

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