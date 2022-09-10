Edirne Uzunköprü'de 3+1 daire icradan satılığa çıkarıldı

T.C. Uzunköprü İcra Dairesi tarafından Edirne Uzunköprü'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 528.527 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 07.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

Edirne ili Uzunköprü ilçesi Atatürk Mah. Muhittin Bağları mevkii 31 pafta 535 ada 12 parsel sayılı taşınmaz Zemin katı mağaza 1. ve 2. katlarda 1 er daire olan ve çatı katı olan betonarme bina ve arsası mevcut taşınmazda; zemin katta 140M² lik depo B.A.K. tır, 1.normal katta 140M² lik daire olup 3/A sınıfı yapıdır, 2. normal kata 140 M² lik daire olup3/A sınıfı yapıdır. Çekme katta 85M² lik daire olup 3/A sınıfı yapıdır. Daireler 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc den ibarettir. ıslak hacimlerin tabanları kalebodur, duvarları fayans kaplıdır. Diğer odaların tabanları marley, duvararı plastik boyalıdır. Doğramaları ahşap olup yağlı boyalıdır. Daireler sobalıdır. Taşınmazın (tüm borçlular hisse toplamı olduğundan)tam hissesi satılacaktır.

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