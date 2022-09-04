Şanlıurfa Birecik’te icradan satılık daire

Birecik İcra Dairesi tarafından Şanlıurfa'da bulunan 4 oda daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 800 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 27.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Şanlıurfa İl, Birecik İlçe, 79 Ada, 12 Parsel, MEYDAN Mahalle/Köy, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Parsel Belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın çevresinde 5-6 katlı binalar seyrek boş arsalar ticaret alanları parklar okul cami bulunmaktadır. Bina Ali karaata caddesine cepheli olup Ferit Aydın Mirkelam Caddesine 70 m mesafededir. Taşınmaz kat 3 no bağ bölümdedir. Wc,banyo, 4 oda mutfak antre ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Dairenin giriş kapısı çelik,merdiven basamakları ve sahanlık karo mozaik kaplamadır. Merdiven ve sahanlık duvarları boyalıdır. Pencereler PWC kaplama kapıları ahşap doğrama ve yerler seramik kaplamadan oluşmaktadır. Islak mekanlarda duvarların seramik kaplama ile yapılmıştır. Doğalgaz boruları çekilmiş bağlantı yapılmamıştır.

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