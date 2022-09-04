Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 04.09.2022 10:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2022 10:10
    ABONE OL

    Şanlıurfa Birecik'te icradan satılık daire

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Şanlıurfa Birecik'te daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Şanlıurfa Birecik’te icradan satılık daire

    Birecik İcra Dairesi tarafından Şanlıurfa'da bulunan 4 oda daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 800 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 27.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Şanlıurfa İl, Birecik İlçe, 79 Ada, 12 Parsel, MEYDAN Mahalle/Köy, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Parsel Belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın çevresinde 5-6 katlı binalar seyrek boş arsalar ticaret alanları parklar okul cami bulunmaktadır. Bina Ali karaata caddesine cepheli olup Ferit Aydın Mirkelam Caddesine 70 m mesafededir. Taşınmaz kat 3 no bağ bölümdedir. Wc,banyo, 4 oda mutfak antre ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Dairenin giriş kapısı çelik,merdiven basamakları ve sahanlık karo mozaik kaplamadır. Merdiven ve sahanlık duvarları boyalıdır. Pencereler PWC kaplama kapıları ahşap doğrama ve yerler seramik kaplamadan oluşmaktadır. Islak mekanlarda duvarların seramik kaplama ile yapılmıştır. Doğalgaz boruları çekilmiş bağlantı yapılmamıştır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    THY’den Ekrem İmamoğlu’nun yalı yalanına cevap
    Haberler Emlak&OTO Şanlıurfa Birecik'te icradan satılık daire
        SON DAKİKA