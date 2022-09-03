Muğla Bodrum'da icradan satılık devre mülk!

T.C. Bodrum 2. İcra Dairesi tarafından Muğla Bodrum'da devre mülk tesis edilmiş taşınmaz icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 110 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan taşınmazın satış tarihi 02.11.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

Taşınmazın özellikleri şu şekilde:

Muğla ili, bodrum ilçesi, peksimet mah,kilise mevki,173 ada 1 parsel,J/1/-/46 B.B.85/1530 Pay/Payda'da kayıtlı taşınmaz;

İmar Durumu:

Bodrum Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04.03.2022 tarih ve E-13225515-115.02.01-90794 sayılı müizekkere yazısı ile ikmal eden yazısına göre;Söz konusu parsel, 1/1000 ölçekli Peksimet Kadıkalesi (Turgutreis Bodrum Muğla) Koruma Amaçlı İmar Planında 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde; TAKS:0,10 KAKS:0,20 yoğunluklu Turizm+II. Konut alanında kalmaktadır. Ayrıca Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatlı 07 Nolu Emre 1 jeotermal kuyusuna ait Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunda 2.Derece Koruma Alanında kalmaktadır.

İmar Bilgileri:

Yol Mesafesi (m.): 5 İnşaat Derinliği (m.): 72 Saçak Seviyesi (m.): 6.50 İnşaat Cephesi (m.): 143 Kat adedi: 2 İnşaat tarzı: Ayrık nizam Ruhsat ve İskan Bilgileri:

30.09.1992 tarih ve 92/111 sayılı yeni yapı ruhsatı bulunmaktadır. Bodrum Belediyesinde resen yapılan inceleme ve tespitlere göre; kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı parsele ait daha önce yetki alanında yer aldığı Turgutreis Belediyesince 30.09.1992 tarih ve 92/111 no.lu yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Yapı ruhsatı eski 896 parsele göre düzenlenmiştir. Ana gayrimenkul olan Club Armonia Bodrum Evleri, Peksimet Mahallesi sınırları içerisinde birçok parsel üzerinde inşa edilmiş devre mülk Sitesidir. Kıymet takdirine konusu taşınmaz amorf geometrik şekle ve denize hakim dik eğimli topoğrafik arazi yapısına sahip, 10.365,86 m2 yüz ölçümlü 173 ada1 (eski:896) no.lu parsel üzerinde konumludur. Ana taşınmaz, ayrık nizamlı, 3/A yapı sınıfında, zemin+1 normal kat olmak üzere 2 katlı kargir yapı tarzında inşa edilmiş 12 adet blokta toplam 56 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Devre Mülk olarak kurulu olan sitede birçok hizmet bulunmaktadır.

Özel Plaj ve İskele (Tesis içinden plaja düzenli servis), Ayrılmış çocuk havuzu bulunan iki adet açık yüzme havuzu ,Gün boyu ve gece animasyon etkinlikleri (Sabah jimnastiği, su jimnastiği, dart, havuz oyunları, aerobik, dans ve oryantal kursları, turnuvalar, boccia, her akşam tiyatro ve dans gösterileri. Odalara haftada iki gün temizlik hizmeti 24 saat resepsiyon ve güvenlik hizmeti, Sağlık kabini ve gün boyu hemşire, Çocuk Kulübü, Çocuk Oyun Parkı, Kondisyon Salonu, TV ve Oyun Salonu Market, Çamaşırhane İki Adet Tenis Kortu Mini Futbol ve Basketbol Sahası Plaj Voleybolu Bilardo, Masa Tenisi ve Langırt Sosyal alanlarda ücretsiz kablosuz internet erişimi Dairelerde ücretsiz güvenlik kasası bulunmaktadır.

Site denize hakim eğimli arazi üzerinde konumlu olması sebebiyle bağımsız bölümlerin bir çoğu açık deniz manzarasına sahiptirler. Site etrafı taş duvarlar ile çevrili olup, yol ve çevre düzenlenmesi tamamlanmıştır. Blokların dış cepheleri akrilik esaslı dış cephe boyalı çatılar izolasyonlu düz teras tertibindedir. Kıymet takdirine konu taşınmaz, (Devre Mülk) Muğla ili, Bodrum ilçesi, Peksimet Mahallesi, 10.365,86 m2 yüz ölçümlü, 173 ada | no.lu parselde, J Blok, 1. Kat 46 bağımsız bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz Belediye numarataj planına göre, Peksimet Mahallesi, Armoni Cad. No:8/10/4 Bodrum - Muğla adresinde yer almaktadır. Taşınmaz parselde 165/8740 oranında arsa pay oranına toplam arsa alanı 195,69 m2'dir.

Taşınmazın yer aldığı j blok parselin güney cephe hattında konumludur. Bloğun zemin katında 43, 44 ve 45 no.lu mesken 1. Katında ise 46 ve 47 no.lu mesken bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu 46 no.lu mesken (devre mülk) bloğun 1. Kat güney cephe hattında konumludur. Taşınmaz, Bodrum Belediyesinde resen incelenmiş olan tasdikli mimari projesine göre; 35 m2 brüt alanlı girişte hol, holün devamında yaşama alanı, mutfak nişi, yatak odası ve banyo-wc tertibindedir. Taşınmazın bina ön cephe hattında ise 11 m2 lik teras alanı bulunmaktadır. Taşınmaz 35 m2 brüt alan ve 11 m2 lik teras alanı ile birlikte toplam 46 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın mahal kullanımı projesi ile uyumludur.

Taşınmazın giriş kapısı ve iç kapıları ahşap, pencereleri Pvc doğrama, zemin döşemelerin tamamı seramik kaplamadır. Tavan ve duvarlar plastik boyalı, ıslak hacimlerde zemin ve duvarlar seramik kaplamadır. Taşınmazın mutfak dolap ve kapakları mdf, tezgahı mermer kaplama olup, banyo-wc imalatları ise lavabo, klozet ve duş kabini tertibindedir. Taşınmaz açık deniz manzarasına sahiptir.

Konu bağımsız bölümün 3.Sınıf 3A Grubu yapı özeliklerindeki malzeme ve işçilik kalitesi ile imal edildiği görülmüştür.

Taşınmaz devre mülk olup, taşınmaz içerisinde demirbaş eşya olarak buzdolabı, mini dalga fırın, klima, TV, ocak, mutfak takımları, ketıl, tost makinesi, yatak, sandalye, masa, koltuk, elbise dolaplarının eksiksiz olarak mevcut olduğu, Tüm vitrifiyelerinin (duşa kabin, klozet, lavabo, bataryalarının) eksiksiz olduğu görülmüştür.

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Peksimet Mahallesi, 173 ada | parselde yer alan J Blok, I. kat, 46 bağımsız numaralı mesken nitelikli taşınmazda borçlu malik LEVENT KIYMAZ 85/1530 hisse pay oranı sahiptir. (14-28 Ekim tarihlerine ait devre mülk)

Taşınmaz parselde 165/8740 oranında arsa pay oranına sahip olup, hisse oranına isabet eden toplam arsa alanı 195,69 m2'dir. Taşınmaz projesinde ve mahallinde 35 m2 brüt alan ve 11 m2 teras alanı ile birlikte 46m2 kullanım alanına sahiptir. Söz konusu taşınmazda devre mülk tesis edilmiş olup, borçlu malik LEVENT KIYMAZ taşınmazda 85/1530 hisse pay oranı ve 14-28 Ekim tarihlerine ait devre mülk hakkına sahiptir.

25/03/2022 itibariyle borçlu malik LEVENT KIYMAZ'ın 85/1530 hisse pay oranı isabet eden devre mülk değerinin; 110.000,00 TL, (Yüz On Bin Türk Lirası), olabileceği bilirkişi raporu ile belirlenmiştir.



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