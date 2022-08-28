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    • Emlak&OTO
    • 28.08.2022 12:16
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    • 28.08.2022 12:16
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    İzmir'de yatırımlık fırsat! İcradan satışa çıkıyor

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İzmir Torbalı'da 3+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İzmir’de yatırımlık fırsat! İcradan satışa çıkıyor

    Torbaı İcra Dairesi tarafından İzmir'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 450 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 26.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Binada asansör mevcut değildir. Doğalgaz sistemi bulunmaktadır. Satışa konu mesken 82 sokak ile arka komşu parsel çekme mesafe yönü olmak üzere iki yöne cephelidir. Merdivenden çıkınca sağ tarafdaki dairedir. 1/17 arsa paylıdır. Yapı kullanma izin belgesine göre 101,00 m2 brüt alanlıdır. 3 oda, salon, mutfak, banyo,wc, antre ve 1 balkondan oluşmaktadır. Yer döşeme kaplamaları laminat parke ıslak hacimler seramik kaplıdır. Pencere doğramaları pvc, iç kapılar hazır ahşap panel, daire giriş çelik kapılıdır. Duvarar alçı sıva üzeri plastik badana. duvar ,tavan bir şelim köşeleri kartonpiyer kaplamalıdır. Salon tavanda alçı ışık dekorasyonu vardır. Mutfak hazır tezgah üstü ve tezgah altı dolaplı, mermer tezgahlıdır. Banyo wc yer ve duvar kaplamaları seramiktir. Banyoda duşakabin, klozet mevcuttur.

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    Haberler Emlak&OTO İzmir'de yatırımlık fırsat! İcradan satışa çıkıyor
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