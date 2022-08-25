Çanakkale Ezine'de 420 metrekare icradan satılık arsa

Ezine İcra Dairesi tarafından Çanakkale'de bulunan 420 metrekare arsa mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 117 bin 818 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 25.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Çanakkale İl, Ezine İlçe, 0 Ada, 2772 Parsel, MAHMUDİYE Mahalle/Köy, Köycivarı Mevkii, Çanakkale ili Ezine ilçesi 0 Ada, 2772 Parsel, Mahmudiye Köyü Köycivarı Mevkii 420,45 m2 lik yüzölçümüne sahip olup tapuda 'arsa' vasfındadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz köy yerleşim alanı içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz arsa vasfındadır. İmar durumu serbest nizam 2 kat TAKS 0,40 KAKS 0,80 konut gösteriminde kaldığı belirtilmiştir. yol ve altyapı çalışmaları henüz tamamlanmamıştır. Daha detaylı bilgi dosyasında alınabilir.

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