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    • Emlak&OTO
    • 14.08.2022 10:30
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    • 14.08.2022 10:30
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    İstanbul'un göbeğinde yatırımlık fırsat! 30 Eylül'de satışta

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İstanbul Bayrampaşa'da 115 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İstanbul’da yatırımlık fırsat! 30 Eylül’de satışta

    İstanbul 11. Satış Memurluğu tarafından Bayrampaşa'da bulunan 115 metrekare daire mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 700 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 30.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, 21267 Parsel, SAĞMALCILAR Mahallesi, 5 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı taşınmaz. Satışa konu taşınmaz binanın 3. Katında konumludur, 2 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc, balkon, mahallerinden oluşmaktadır. Dairenin kuru zeminleri parke ve laminant kaplama, duvarlar saten boya ve tek duvarları kağıt kaplamalı, tavan plastik boyalıdır. Islak zeminleri seramik kaplamadır. Mutfakta balkon bulunmaktadır. Mutfakta yer döşemesi seramik kaplama, duvarlar kısmen boyalı, dolaplar ahşap mutfak dolaplı, mermer tezgahlı, tezgah anlı fayans kaplamadır. Odada mevcut balkon alanı cam balkon ile kapatılmıştır. Pencereler pvc malzemedir. ahşap merdiven ile salondan geçiş bulunmaktadır. Çatı arası katta oda, banyo alanları mevcuttur. Kuru zeminler halı kaplamadır. İç kapılar ahşap kapıdır. Dubleks dairenin balkonlar dahil toplam net kullanım alanı 115 m², brüt ise 130 m²'dir. Dairenin bakımlı kullanıma elverişli, fiziki durumunun oldukça iyi olduğu görülmüştür.

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