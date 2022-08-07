Diyarbakır Kayapınar'da 100 m² daire mahkemeden satılığa çıkartıldı

Diyarbakır İcra Dairesi tarafından Kayapınar'da bulunan 100 m² daire satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 120.000 muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 04.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, 5910 Parsel, KAYAPINAR Mahalle/Köy, A BLOK DÖRDÜNCÜ KAT NO:17 Nolu Bağımsız Bölüm Satışı yapılacak olan taşınmazın3+1 oda olarak planlanmış olduğu bilgisi edinilmiştir. Mutfak, Banyo, WC müteşekkil, Doğalgaz

münferit ısılmalı olup zeminde odalar; holler ve mutfak Seramik, duvarlar saten boya, tavan plastik boyalı, ıslak mahallerde zemin ve duvarlar seramik kaplamadır. Ankastre alt ve üst Mutfak dolabı mevcuttur. Müstakil enerji abonelikleri mevcuttur. Kullanım Alanı 100,00 m2dir. Her katta 4 daire mevcuttur. Yapı yaşı 15-20 arasındadır. Taşınmaza gidilmiş ancak evde olmadıkları anlaşılmıştır. Kapı açılmamıştır. Site içi güvenlikli olup, çocuk oyun alanları, açık spor alanları ile müstakil otopark mevcuttur.

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