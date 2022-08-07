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    • Emlak&OTO
    • 07.08.2022 11:28
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    • 07.08.2022 11:32
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    Diyarbakır Kayapınar'da 100 m² daire mahkemeden satılığa çıkartıldı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Diyarbakır Kayapınar'da 100 m² daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Diyarbakır’da icradan satılık 100 m² daire

    Diyarbakır İcra Dairesi tarafından Kayapınar'da bulunan 100 m² daire satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 120.000 muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 04.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, 5910 Parsel, KAYAPINAR Mahalle/Köy, A BLOK DÖRDÜNCÜ KAT NO:17 Nolu Bağımsız Bölüm Satışı yapılacak olan taşınmazın3+1 oda olarak planlanmış olduğu bilgisi edinilmiştir. Mutfak, Banyo, WC müteşekkil, Doğalgaz
    münferit ısılmalı olup zeminde odalar; holler ve mutfak Seramik, duvarlar saten boya, tavan plastik boyalı, ıslak mahallerde zemin ve duvarlar seramik kaplamadır. Ankastre alt ve üst Mutfak dolabı mevcuttur. Müstakil enerji abonelikleri mevcuttur. Kullanım Alanı 100,00 m2dir. Her katta 4 daire mevcuttur. Yapı yaşı 15-20 arasındadır. Taşınmaza gidilmiş ancak evde olmadıkları anlaşılmıştır. Kapı açılmamıştır. Site içi güvenlikli olup, çocuk oyun alanları, açık spor alanları ile müstakil otopark mevcuttur.

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    Haberler Emlak&OTO Diyarbakır Kayapınar'da 100 m² daire mahkemeden satılığa çıkartıldı
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