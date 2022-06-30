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    • Emlak&OTO
    • 30.06.2022 11:16
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    • 30.06.2022 11:16
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    Ankara'da sadece 290 bin TL'ye satılık daire! İşte detaylar

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Ankara'da 3+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Ankara’da sadece 290 bin TL’ye satılık daire

    Gölbaşı İcra Dairesi tarafından Ankara'da bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 290 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 28.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    762,00 m² yüz ölçüme sahip, "Apartman Beton" vasıflı bitişik nizamda, betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir. Onaylı Mimari projesine göre, Bodrum + Zemin + 3 Normal Kattan oluşmaktadır. Girişi, Zemin Kat, güneydoğu cepheden sağlanmaktadır. Asansör bulunmamaktadır. Dış cephesi boncuk fayans (betebe) kaplamalıdır. Giriş kapısı demir doğrama üzeri camlı olup, merdiven korkulukları demir profildir. Ana giriş zemini, merdiven basamakları ve kat holleri mermer kaplamalı olup, duvarlar yarıya kadar mermer kaplamalı üzeri saten alçı üzeri boyalıdır. Ortak alanları bakımlı durumdadır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Ankara'da sadece 290 bin TL'ye satılık daire! İşte detaylar
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