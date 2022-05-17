Manisa Şehzadeler'de 11456 metrekare tarım arazisi mahkemeden satılığa çıkartıldı

Manisa 1. (Sulh Hukuk mah.) Satış Memurluğu tarafından Şehzadeler'de bulunan 11456m² tarım arazisi mahkemeden satışa çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 30.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SELİMŞAHLAR Mahallesi, KUMMERA Mevkii, 2425 Parsel, Tapuda "Tarla" vasfında kayıtlıdır. Üzerinde ekime hazır hale getirilmiş vaziyette boş tarladır. Taşınmaz topo-grafik yapısı tarıma elverişli, derin toprak yapısına sahip, %1-2 meyilli, su tutma kapasitesi iyi, Makineli tarıma uygun olup, üzerinhde her türlü tarımsal faaliyet yapılabilir. DSİ ve çevre parsellerde bulunan sulama kaynaklarından sulanabilen sulu tarım arazisidir. Zeminde kadastral yolu vardır.

Adresi : Selimşahlar Mah. Kummera Mevkii 2425 Parsel Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü : 11.456,00 m2

İmar Durumu : İmar Planı Dışındadır

Kıymeti : 1.432.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler : Şerh Bulunmamaktadır.

1. Satış Günü : 30/06/2022 günü 10:00-10:10 arası

2. Satış Günü : 25/07/2022 günü 10:00-10:10 arası

Satış Yeri : Manisa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Odası

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