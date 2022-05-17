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    • Emlak&OTO
    • 17.05.2022 09:05
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    • 17.05.2022 09:05
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    Manisa Şehzadeler'de 11456 metrekare tarım arazisi mahkemeden satılığa çıkartıldı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Manisa Şehzadeler'de 11456m² tarım arazisi fiyatıyla ön plana çıktı.

    Şehzadeler’de 11456 metrekare tarım arazisi

    Manisa 1. (Sulh Hukuk mah.) Satış Memurluğu tarafından Şehzadeler'de bulunan 11456m² tarım arazisi mahkemeden satışa çıkarıldı.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 30.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SELİMŞAHLAR Mahallesi, KUMMERA Mevkii, 2425 Parsel, Tapuda "Tarla" vasfında kayıtlıdır. Üzerinde ekime hazır hale getirilmiş vaziyette boş tarladır. Taşınmaz topo-grafik yapısı tarıma elverişli, derin toprak yapısına sahip, %1-2 meyilli, su tutma kapasitesi iyi, Makineli tarıma uygun olup, üzerinhde her türlü tarımsal faaliyet yapılabilir. DSİ ve çevre parsellerde bulunan sulama kaynaklarından sulanabilen sulu tarım arazisidir. Zeminde kadastral yolu vardır.
    Adresi : Selimşahlar Mah. Kummera Mevkii 2425 Parsel Şehzadeler / MANİSA
    Yüzölçümü : 11.456,00 m2
    İmar Durumu : İmar Planı Dışındadır
    Kıymeti : 1.432.000,00 TL
    KDV Oranı : %8
    Kaydındaki Şerhler : Şerh Bulunmamaktadır.
    1. Satış Günü : 30/06/2022 günü 10:00-10:10 arası
    2. Satış Günü : 25/07/2022 günü 10:00-10:10 arası
    Satış Yeri : Manisa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Odası

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    Haberler Emlak&OTO Manisa Şehzadeler'de 11456 metrekare tarım arazisi mahkemeden satılığa çıkartıldı
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