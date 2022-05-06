Ankara'da 275 bin TL'ye icradan satılık daire! Bu ilan ilgi çekiyor

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Keçiören'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 275 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 20.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Ankara İl, Keçiören İlçe, 30159 Ada, 12 Parsel, YÜKSELTEPE Mahallesi, 3. Kat, 12 Nolu Bağımsız Bölümde bulunan mesken nitelikli taşınmaz. 24/03/2021 Tarihli bilirkişi raporuna göre; Bina dış cepheleri sıva üzeri akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalıdır. Bina girişine göre arka tarafta olup, güney cephelidir. Projesine göre, net kullanım alanı 85+7 m² balkon olarak tespit edilmiştir. Brüt 104,56 m²'dir. Projesinde ve mahallinde; Salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 1 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Salon, antre ve odaların zeminleri laminat parke, duvarları alçı sıva üzeri boyadır. Mutfak duvarları alçı sıva üzeri boyalı, zemini seramik kaplamadır. WC ve banyo zemini ve duvarları dekoratif seramik kaplamadır. Isıtma sistemi doğal gaz kombi sistemlidir. Mahallinde kiracı tarafından mesken niteliğinde kullanılmaktadır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

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