Sinop merkezde icradan satılık daire! Fiyatıyla şaşırtıyor

Sinop İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 204 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 28.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Sinop Merkez İlçe Ada Mahallesi 558 Ada 2 Parselde yüzölçümü 3.660,99 m² zemin tipi "Bağımsız Bölüm" ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan taşınmazın "74678280/2735275040 Arsa Paylı D Blok 4. katta 16 No.lu" bağımsız bölüm niteliği "Mesken" kayıt durumu "Aktif" olan taşınmaz "Tam" hissedir. Taşınmaza ait Şerh Beyan İrtifak Bilgileri bölümünde 04.10.2013 Tarih ve 4682 Sayılı Yevmiye ile taşınmaz üzerinde "Kısmen/tamamen özel güvenlik bölgesidir. Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, devredilemez ve kiralanamaz" beyanı bulunmaktadır. Doğalgaz bağlantısı yapılmış asansörlü, çatısı mevcuttur.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın