Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 04.05.2022 10:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2022 10:47
    ABONE OL

    Sinop merkezde icradan satılık daire! Fiyatıyla şaşırtıyor

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Sinop Merkez'de 204 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Sinop’ta icradan satılık daire! Fiyatıyla şaşırtıyor

    Sinop İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 204 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 28.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Sinop Merkez İlçe Ada Mahallesi 558 Ada 2 Parselde yüzölçümü 3.660,99 m² zemin tipi "Bağımsız Bölüm" ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan taşınmazın "74678280/2735275040 Arsa Paylı D Blok 4. katta 16 No.lu" bağımsız bölüm niteliği "Mesken" kayıt durumu "Aktif" olan taşınmaz "Tam" hissedir. Taşınmaza ait Şerh Beyan İrtifak Bilgileri bölümünde 04.10.2013 Tarih ve 4682 Sayılı Yevmiye ile taşınmaz üzerinde "Kısmen/tamamen özel güvenlik bölgesidir. Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, devredilemez ve kiralanamaz" beyanı bulunmaktadır. Doğalgaz bağlantısı yapılmış asansörlü, çatısı mevcuttur.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Şehidimizin kanı yerde kalmadı!
    Haberler Emlak&OTO Sinop merkezde icradan satılık daire! Fiyatıyla şaşırtıyor
        SON DAKİKA