İzmir Konak'ta 3+1 daire icradan satışa çıktı

İzmir 28. İcra Dairesi tarafından Konak'ta bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 700 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 05.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Onaylı mimari projesine göre taşınmaz 3 oda, salon, kapalı mutfak, banyo, wc, antre, koridor ve 2 balkon hacimlerinden oluşmak üzere net 81,70 m2, brüt 92,00 m2 kullanım alanına sahiptir. Zeminde yapılan incelemede salon bağlantılı balkonun iptal edilerek salonun kullanım alanına dahil edildiği tespit edilmiştir. Dairenin dış kapısı çelik, iç kapıları ahşap dolgu kapı, pencere doğramaları pvc dir. Salon ve oda zeminleri laminat parke, antre, mutfak ve ıslak hacim zeminleri seramik kaplıdır. Islak hacim duvarları tavana kadar fayans kaplı, diğer duvarlar saten alçı üzeri saten boya ile boyalıdır. Mutfakta lake kapaklı dola çimstone tezgah, banyoda duş teknesi, duş kabini ve dolaplı lavabo bulunmaktadır. Doğalgaz ile ısıtıldığı beyan edilen dairenin keşif tarihinde bakımlı durumda olduğu gözlemlenmiştir.

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