Yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat! İl merkezindeki dükkan 80 bin TL'ye satışta

Sivas İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 89 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 80 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 31.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Sivas İl, Merkez İlçe, 4654 Ada, 7 Parsel, Altuntabak Mahalle, Bodrum/7 Nolu dükkan niteliğinde bağımsız bölüm.Yerinde ve mimari proleler incelendiğinde üzerinde 1 bodrum kat, 1 zemin kat ve 4 normal kattan oluşan bir yapı tasarlandığı anlaşılmıştır. Parsel üzerinden yer alan yapının 89 m2 alan sahip dükkan olduğu, keşif tarihi itibariyle aktif olarak kullanılmadığı görülmüştür. Dükkan dışı cam kaplama olup bir kısmı kırılmıştır. Depo olarak kullanılan meskende iç kısımda inşaat malzemeleri oluduğu tespit edilmiştir.



İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın