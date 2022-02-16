Tekirdağ Çorlu'da 175 metrekare işyeri icradan satışa çıktı

Çorlu 4. İcra Dairesi tarafından Tekirdağ'da bulunan 175 metrekare işyeri icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan işyeri için 2 milyon 350 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan işyerinin satış tarihi 11 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Çorlu belediyesi imar müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göre taşınmazın bulunduğu 2242 ada, 6 parsel , 06.02.2014 tarihli 1/1000ölçekli uygulama imar planına göre konut alanında kalmakta olup H.max:51,50(17 kat) Emsal:2,00 yapılaşma koşullarına sahiptir. Çorlu belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre parselin terk işlemi bulunmamaktadır. ihale konusu taşınmazın bulunduğu A bloğa ait 19.09.2013 tarih 363A sayılı yeni yapı ruhsatı 11.06.2014 tarih 2014/204A sayılı tadilat ruhsatı ve 28.05.2015 tarihli isim değişikliği ruhsatı bulunmakta olup bu ruhsatlara istinaden düzenlenmiş 13.05.2016 tarih 157 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.İhaleye konu 68 nolu bağımsız bölüm numaralı işyeri ; A bloğun zemin katında yer almakta olup Eski Bağlar Caddesi'nden bakıldığında soldan sağa 1. sırada konumludur.Mimari projesine göre zemin kattan oluşmakta olup brüt 175 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmazın Eski Bağlar Caddesi'ne yaklaşık 6 metre cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın halihazırda inşaat halinde olup zemin kaplamaları, duvar boyaları, tavan kaplamaları vb. eksiklikleri bulunmaktadır. Dış çerçeveleri ve giriş kapısı alüminyum doğramadır.

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