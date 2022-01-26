Ankara’da icradan satılık 160 bin liraya daire fırsatı

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Mamak'ta bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 160 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 29 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Ankara İl, Mamak İlçe, 35566 Ada, 3 Parsel, BAYINDIR-İMAR Mahalle, 2. Kat, 9 B.B. Nolu Mesken. Ana bina Bodrum + Zemin + 3 normal katlıdır. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır. Otopark alanı vardır. 9 Nolu Mesken kuzey,doğu yönlerine cephelidir. Projesine göre; 73 m² net, 90 m² brüt alanlı olup mahallinde 76 m² net, 90 m² brüt kullanım alanlıdır. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı durumdadır. 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, 2 balkon ve antre-hol alanlıdır. Salonda ve odalarda zeminler laminant parke, tavan plastik boyalı, duvarlar alçı sıva üzeri boyalı, kapılar ahşap, pencere doğramaları PVC dir. Mutfak zemini seramik, duvarlar fayans, tavan plastik boyalı, pencere PVC dir. Banyo ve wc alanlarında; zemin seramik, duvar fayans, tavan plastik, kapı ahşap, pencere PVC dir. Antre-hol alanlarında ise zemin seramik, duvarlar alçı sıva üzeri boyalı, tavan plastik boyalı, giriş kapısı çelik kapıdır. Keşif anında boştur.

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