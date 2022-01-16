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    • Emlak&OTO
    • 16.01.2022 10:26
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    • 16.01.2022 10:26
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    Tekirdağ Çorlu'da 84 metrekare daire icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Tekirdağ Çorlu'da 84 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Tekirdağ kaçırılmayacak ilan! 84 metrekare daire...

    Çorlu 4. İcra Dairesi tarafından Tekirdağ'da bulunan 84 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 320 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 14 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Binanın yıpranma durumu(yapısal yönden) yaklaşık 7-8 yıllık olduğu tespit edilmiştir. İhaleye konu bağımsız bölüm binanın 3 normal katında yer almakta olup asansörden çıkardan asansöre bitişk konumda solda kalan ilk dairedir. Dairenin dış kapı numarası 10'dur. Konu taşınmaz; koridor, salon, 2 oda, banyo, wc, utfak, balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Dış kapısı çelik, mahal içi kapıları panel kapıdır. Meskenin oda, koridor, salon ve zeminleri laminat parke, ıslak hacim zeminleri seramik kaplıdır. Dairede duvar ve tavan yüzeyleri satan alçı üzeri boyalı haldedir. Bağımsız bölümün mutfağında granit tezgah, alt üst mdf mutfak dolapları bulunmaktadır. Banyoda köşe kabın ve duş teknesi, alafranga klozet ve lavabo vardır. Wc mahallinde alaturka tuvalet taşı ve lavabo mevcuttur. Dairede iç kısımlarda kartonpiyer uygulaması yapılmıştır Bağımsız bölmüde ısıtma sistemi olarak bireysel doğalgaz kullanılmakta olup kombi ve panel radyatörleri mevcuttur. Taşınmazın vitrifiye ürünlerinde, aydınlatma armatürlerinde ve bataryalarında bir eksiklik bulunmamaktadır. Taşınmazın salon kısmındaki pencere doğraması lojman sokağa bakmakta diğer odaları ve mutfak kısmı arka bahçe tarafına bakmaktadır.

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    Haberler Emlak&OTO Tekirdağ Çorlu'da 84 metrekare daire icradan satışa çıktı
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