İzmir Karşıyaka'da 158 metrekare ofis katı icradan satışa çıktı

Karşıyaka 4. İcra Dairesi tarafından İzmir'de bulunan 158 metrekare ofis katı icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan ofis katı için 2 milyon 400 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan ofis katının satış tarihi 3 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Karşıyaka Belediye İmar Müdürlüğünde incelenen onaylı mimari projesine göre taşınmaz, 3 oda, ofis, salon, mutfak, hol, banyo+wc, koridor ve 2 teras/balkon hacimlerinden oluşmak üzere net 158,42m2, brüt 180,00m2 kullanım alanına sahiptir. Dairenin dış kapısı çelik, iç kapıları ahşap dolgu kapı, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminat parke, antre, mutfak ve ıslak hacim zeminleri seramik kaplıdır. Islak hacim duvarları tavana kadar fayans kaplı, diğer duvarlar saten alçı üzeri saten boya ile boyalıdır. Mutfakta granit tezgah ve lake kapaklı dolaplar, banyoda duş kabini, dolaplı lavabo ve klozet bulunmaktadır. Konu taşınmazın merkezi konumda ve açık deniz manzarasına sahip olması değerini olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın