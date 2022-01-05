Mersin Erdemli'de 140 metrekare 3+1 daire icradan satılıktır

Erdemli İcra Dairesi tarafından Mersin'de bulunan 140 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 380 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 23 Şubat 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Bina konum olarak Mersin-Silifke D-400 karayoluna cepheli ve güneyindedir. Çevreye bakıldığında yapılaşmanın tamamlandığı görülmektedir. Binanın yapıldığı dönemdeki malzeme özelliği ve kalitesi ile işçilik çeşitliliğine bakıldığında yaklaşık 5-6 yaşlarındadır. Binanın ortak kullanımı tesisat ve donanımı olarak Kanalizasyon, Şehir Suyu, Elektrik tesisatı, Haberleşme Tesisatı, ısıtma ve soğutma şekli sistemi klima tesisatı mevcuttur. İlgili blok asansörlüdür. Meskenin iç fiziki özellikleri olarak brüt toplam inşaat oturum alanı160 metrekare net 140 metrekare alan oturumunda olup 1 adet salon 1 adet mutfak 3 adet oda 1 adet banyo 1 adet wc 1 adet ebeveyn banyosu ve balkonlardan oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik kapıdır. Zemin döşeme kaplaması holde seramik odalarda laminant parke kaplamadır. Duvar ve tavanı alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Mutfağın alt-üst dolapları mdf ahşap doğramadır ve mermer tezgahı mevcuttur. Dairenin iç kapı kasa ve kanatları press Amerikan panel doğramadır.

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