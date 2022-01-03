Etimesgut Şehit Osman Avcı'da 2+1 daire icradan satışa çıktı

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından Etimesgut'ta bulunan 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 400 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 23 Şubat 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Ana taşınmaz 21360 m² yüzölçümlü arsa üzerinde A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K blok olarak adlandırılmış toplam 11 adet blok olarak yaklaşık 2014 yılında inşasına başlanmış olup konut sitesi şeklinde inşa edilmiştir. taşınmazın yer aldığı H blok, bodrum+zemin+10 normal katlıdır. H blok 12 katlı olup 65 adet ofis nitelikli taşınmaz içermektedir. Blok genelinin konut amaçlı kullanıldığı gözlemlenmiştir. H blok giriş zemin kattan doğu cepheden sağlanmaktadır. Bina dış cephesi mantolamalı sıva üzeri boyalıdır. Bina içinde zemin seramik kaplama, duvar sıva üzeri boyalıdır. Bina giriş kapısı alüminyum doğramalı camdır. Site içinde açık ve kapalı otopark, güvenlik, açık yüzme havuzu, spor alanı vb. sosyal donatılar mevcuttur. Binada asansör mevcuttur. teknik altyapısı ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Toplu taşıma güzergahlarına yürüme mesafesindedir.

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