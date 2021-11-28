Bilecik Bozüyük’te 5 katlı bina icradan satışa çıktı

Bozüyük İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 5 katlı bina icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 2 milyon 640 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 5 Ocak 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Bilecik ili Bozüyük İlçesi Yeni Mahalle, 30.K1.d2 pafta, 403 ada, 322 parselde, 1169.40 m2 arsa alanına sahip, Bodrum katta 13 işyeri, zemin katta 4 işyeri olan 5 katlı, 33 daireli kargir bina niteliğindeki taşınmazda kat mülkiyeti tesisli, alt zeminKat 31/300 arsa paylı 35 bağımsız bölüm nolu mağaza niteliğindeki taşınmazdır. Ana yapının alt zemin katında İsmet İnönü Caddesine cepheli, yüksekliği 5.50 m, asma katlı işyeridir. Girişi 35 bağımsız bölümden olan 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 nolu bağımsız bölümlerle birlikte tek bir alış veriş mağazası olarak kullanılmaktadır. Onaylı mimari projesine uygun hale getirilmesi için onaylı mimari projesinde gösterilen ölçülerine göre tadilat yapılarak gerekli duvar bölüntülerinin yapılması gerekmektedir. 35 nolu Bağımsız bölüm mağaza, proje ölçülerine göre 138 m2 zemin kat + 82 m2 asma kat toplam= 220 m2 alanına sahiptir. İşyerinin giriş ve camekanları renkli alüminyum doğrama, tabanları mermer kaplama, duvarları sıvalı badanalıdır.

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