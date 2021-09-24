Ankara Çankaya'da icradan ucuza daire! 8 Aralık'ta satışta

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Çankaya'da bulunan 126 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 480 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 8 Aralık 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Ankara İl, Çankaya İlçe, 27219 Ada, 1 Parsel, MALAZGİRT Mahalle, Zemin Kat, 9 B. B. Nolu Mesken. Kuzeydoğu ve kuzeybatı olmak üzere 2 cephelidir. 126 m² net, 151 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın net 7 m² eklenti (depo) alanı bulunmaktadır. Taşınmazın eklentili net alanı 133 m²dir. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı ve bakımlı durumdadır. Taşınmaz Zemin Katta; 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, duş, 2 balkon ve hol alanlarından oluşmaktadır. Salonda ve odalarda zeminler laminant parke, tavan plastik boya + kartonpiyer, duvarlar plastik boya, kapılar ahşap, pencere pvc dir. Mutfak zemini seramik, duvar plastik boya, tavan plastik boya + kartonpiyer, pencere pvc dir. Banyo ve wc alanlarında; zemin seramik, duvar fayans, tavan asma tavan, kapı ahşap, pencere pvc dir. Antre alanlarında ise zemin seramik, duvar plastik boya, tavan plastik boyalı, giriş kapısı çelik kapı şeklindedir. 1 balkon cam ile kapatılmıştır. Mal sahibi kullanmaktadır.

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