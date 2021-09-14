Niğde Merkez'de icradan satılık ucuza daire! ( Basın İlan Kurumu icradan satılık emlak ilanları )

Niğde İcra Dairesi tarafından merkez ilçesinde bulunan 42 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 150 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 9 Aralık 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Kıymet Takdirine konu taşınmazların bulunduğu ana binanın Niğde İli, Merkez İlçesi, Songur Mahallesi, 375 Ada, 11 Parselde yer aldığı, parselin 251,07m2 yüzölçümlü olduğu, tapuda 'Arsa' vasfında tescilli olduğu, değerlemeye konu bağımsız bölümlerin bulunduğu binanın 1 bodrum kat, 1 asma kat, 1 zemin kat, 3 normal kattan oluştuğu, bodrum katın ortak alanlardan ibaret olduğu, zemin katın 1 adet asma katlı dükkandan ibaret olduğu, 3 normal katın ise her katta 4 adet olmak üzere toplamda 12 adet meskenden ibaret olduğu, binada toplamda 13 adet bağımsız bölümün bulunduğu, taşınmazın meskûn mahal içerisinde olup, cami, okul gibi sosyal alanlara yakın mesafede bulunduğu, elektrik, su, yol, sağlık, eğitim, temizlik ve çöp toplama gibi kentsel kamu hizmetlerinden yararlanabilecek konumda olduğu, bahçe duvarının ve peyzaj çalışmalarının kısmen tamamlandığı, kapalı otoparkının bulunduğu, binanın çatısının kiremit örtülü olduğu, asansörünün olduğu, III. Sınıf B Grubuna giren bu yapının 6-10 yaş aralığında olup %10 yıpranma oranına sahip olduğu, çevresinde muhtelif katlarda yapılaşmaların bulunduğu, Niğde Kent Merkezi olarak kabul edilen Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi Hizmet binalarına 950 metre mesafede kaldığı ve ulaşım hizmetlerinden yararlandığı mahallinde yapılan keşif ve araştırmalarım neticesinde anlaşılmıştır.

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