Muğla Milas'ta icradan satılık ucuza daire! 28 Ekim'de satışta

Milas İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 124 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 265 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 28 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Muğla İli,Muğla İl, Milas İlçe, BURGAZ Mahalle/Köy, 774 Ada, 9 Parsel, A Blok Zemin Kat, 4 Nolu bağ. Bölüm Nolu MESKEN vasıflı taşınmazdır. Parsel içerisinde betonarme karkas yapı tarzında yapılmış 2 adet blok yer almaktadır. Satışa konu taşınmaz A Blok, Zemin Kat 4 nolu bağımsız bölümdür. Bina betonarme karkas yapı tarzında yapılmış olup kullanılır durumdadır. Satışı talep edilen bölüm 2883/66863 arsa paylı A Blok zemin kat 4 nolu meskendir. Bağımsız bölüm mimari projesine göre yapılan incelemede, Mutfak Nişi, Yaşam, banyo, Yatak Odası 2 Balkon bölümlüdür. Eklenti kömürlük ve müştemilat alanı bodrum katta yer almaktadır. Mevcut durumda zemin kat daire içerisinden merdiven verilerek eklenti bodrum kat alanları da daire kullanımına dahil edilmiştir. Mevcutta Mutfak, salon, wc, banyo, 3 oda, 2 balkon kullanımındadır. Pencereler PVC doğrama, giriş kapısı çelik kapıdır. Mutfak dolapları Mdf, tezgah granittir. İç kapılar Amerikan panel kapıdır. Islak hacimlerin taban ve duvarları seramik kaplamadır. Mutfak ve hol tabanları seramik duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. Salon ve oda tabanları laminat parke, duvarlar sıva üzeri plastik boyalıdır. Daire kaloriferlidir. Bağımsız bölüm yaklaşık 124 m2 kullanım alanlıdır.

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