Kastamonu'daki icra dairesi tarafından merkezde bulunan 3+1 105 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 225 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 3 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Dairede; giriş holü, 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 WC-lavabo ve 3 adet balkon bölümleri bulunmaktadır. Daire giriş kapısı, iç kapılar ahşap kapı, pencereler ısıca mlı pvc doğrama, oda duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, tavanlar kartonpiyerli, salon ve odaların zemini laminant parke kaplama, ıslak hacimler zeminler seramik, duvarlar fayans kaplı, mutfak dolabı ve tezgâhı yapılıdır. Daire doğalgaz bireysel kombili sistem kaloriferlidir. Daire alanı: Daire brüt 115 m2 , Net: 105,00 m2 alanlıdır. Binanın yaşı yaklaşık olarak 30-35 senelik olup, yapı ömrü, hava koşulları ve aşınmalar dikkate alındığında, tespit tarihindeki fiziki ve kullanıma bağlı yıpranma oranı %30 olduğu tespit edilmiştir. Bölgede otopark sorunu yoktur. Belediye hizmetleri ve teknik altyapı tamamlanmış olup, değerleme konusu taşınmaz bu hizmetlerin tamamından tam olarak faydalanmaktadır. Otobüs ve dolmuş güzergâhında olup, ulaşımı imkânları iyidir. Arsanın topoğrafik yapısı düzgün bir yapıya sahiptir. Anayola yakın, sokağa cephelidir.

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