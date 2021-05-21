Kastamonu'da bulunan İnebolu Satış Memurluğu tarafından ilçede bulunan ahşap ev ve bahçe mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan ev ve bahçe için 276 bin 862 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan taşınmazın satış tarihi 23 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Avara Mahallesi, 122 ada 8 parsel sayılı tapuda ahşap üç katlı ev ve bahçesi olarak kayıtlı 1.200,13 m² taşınmaz. Taşınmaz üzerinde bir adet ahşap üç katlı yapı bulunmaktadır. İlk katında taş duvarlar da bulunan yapı ahşap iskelet üzerine kurulmuş olup ahşap çatılıdır. dışı sıvasız boyasız ve bakımsız konumdadır. ikinci katın pencere doğramaları plastik, diğer doğramalar ahşaptır. yapı "Korunması gereken kültür varlığı" olarak tescillidir. yapının taban alanı, kadastro kayıtlarına göre 54,88 m² olup toplam alanı 164,64 m² dir. İnebolu Belediye Başkanlığı tarafından tanzim edilen 28/01/2021 tarihli imar durumu belgesinde "ana taşınmazın fonksyionunun konut alanı olduğu ve kentsel sit alanında kaldığı, yapının yapı ve parselin korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli olduğunun belirtildiği, yeni yapı yapılması durumunda, kat adedi ve taks-kaks bilgileri kısmında "mevcut yapı gibi" denilmekte olup konu taşınmazda imar ile ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemlerde ilgili Koruma Kurulundan izin alması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca afet bölgelerinde yapılacak yapılan hakkında yönetmelik hükümlerine uyulması gerekmektedir. Taşınmaz İlçe Hükümet Konağı Binasına 1,2 km asfalt ve parke yol ile ulaşılabilir konumda Avara Mahallesinin yoğun yerleşim alanında yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde 11 adet ceviz, 2 adet armut, 1 adet erik, 8 adet asma, 3 adet incir ve 1 adet dut ağacı bulunmaktadır. ayrıca taşınmaz üzerinde bir adet mezar bulunmaktadır.

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