Ankara'da bulunan 26. İcra Dairesi tarafından Ankara Çankaya'da bulunan 110 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 830 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 9 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Bina betonarme karkas ve ayrık nizam yapı tarzında inşa edilmiştir. Bina, Bodrum + Zemin + 12 Normal Kat olmak üzere toplam 13 kattır. Asansör mevcuttur. Satışına karar verilen 30 Nolu Bağımsız Bölüm ve Özellikleri: Daire; Binanın batı yönüne cephelidir. Giriş kapısı, çelik kapıdır. İç kapılar, Amerikan panel ahşap kanatlı kapıdır. Pencereler pvc doğramalı ve çift camlıdır. Mesken; Giriş (Koridor) + 1 Salon + 2 Oda+ Mutfak + 2 Banyo + Wc, balkon den Giriş koridoru yer döşemeleri ahşap laminat, duvarlar saten ve tavan plastik boyalıdır. Salon ve odaların zeminleri ahşap laminat parke, duvarlar saten, tavanlar ise plastik boyalıdır. Salon, mutfak, koridor ve odalarda tavan kartonpiyer mevcuttur. Mutfak yer döşemesi ahşap laminat, duvarlar saten boyalıdır. Alt ve üst dolapları mdf lam, mutfak tezgahı mermerit malzemeden, alt ve üst dolap arası seramik kaplamalıdır. Banyo, Wc zeminleri ve duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. Banyoda, duşa kabin, klozet, lavabo ve dolap mevcuttur. Isınma; Doğalgaz yakıt sistemine göre yapılmış Merkezi sistem ve alüminyum petek radyatörlüdür.

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