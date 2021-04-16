Denizli'de icradan satılık ucuza daire! Satış tarihi belli oldu

Denizli'de bulunan 2. İcra Dairesi tarafından Merkezefendi'de bulunan 60 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 160 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 3 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Bina ana giriş kapısı demir- ferforje doğramalı, merdivenler mozaik kaplamalıdır. Merdiven boşluğu duvar ve tavanı normal sıvalı- badanalıdır. Binada asansör yoktur. Bina üzeri ahşap çatılı kiremit örtülüdür. Bina 35-40 yıllık hayli yıpranmış eski bir binadır. Binada bodrum kat ortak alan olup zemin ve diğer katlarda her katta iki mesken olmak üzere toplamda 10 adet mesken vardır. 6 B.B. nolu mesken; Bina girişine göre solda 2. Normal kattadır.60,00 m2 =net alanlıdır. Dairede ısıtma sobalıdır. 1 salon, 1 mutfak, 2 oda, 1 wc,1 banyo, koridor, 2 balkon şeklindedir. Salon ve odalarda zemin rabıta, mutfak- koridor- banyo- wc. de mozaik kaplamalıdır. Banyoda ve wc.de duvarlar kısmen fayans kaplamalıdır. Banyoda sadece duş başlığı ve lavabo vardır. Daire giriş kapısı çelik daire içi kapılar Ahşap doğ.lı yağlı boyalıdır. Duvarlar ve tavan normal sıvalı- badanalıdır. Mutfak tezgahı fayans dolaplar ahşap doğramalıdır. Lakin parçalanmıştır. Dış kapı ve pencereleri plastik PVC. Doğramalıdır. Salonla koridor arasında ahşap doğ.lı yağlı boyalı bir tarafı vestiyer bir tarafı eski vitrin olan dolap vardır. Bulunduğu mevkii olarak Kıymet Takdir konusu taşınmaz Mehmet Akif Ersoy mah.de İmar İskan Evleri içerisindedir. Kapalı Çarşamba Pazarının bulunduğu alana yakınıdır. Durmuş Ali Çoban Camii, Denizli Adliye Binası, Kadastro ve Tapu Müdürlüklerine, Görme Engelliler Okuluna, 29 Ekim Bulvarı, Denizli Belediyesi Su işleri Hizmet Binasına yakın konumdadır. Konum itibariyle tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ulaşımı rahat, TEK, PTT hizmetlerinden yararlanmaktadır.

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