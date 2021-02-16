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    • Emlak&OTO
    • 16.02.2021 14:13
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    • 16.02.2021 14:15
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    UYAP listeyi güncellendi! Lüks araçların hepsi ihaleyle satışta! , , , , ...

    Ucuz araba almak isteyenler dikkat, bu listeyi incelemeden satın almayın. Araç sahibi olmak herkesin hayalidir ve bunun için özellikle ilk belirleyici fiyat nokta fiyat oluyor. Bu bağlamda ihale ile satılan yayımlandı. Günümüzde yükselen nın yükselmesinden ötürü artık bir çok tüketici uygun ve hesaplı araç alabilmenin yolunu aramaktadır. Ülkemizde uzun yıllardır icra yolu ile el koyulan araçlar açık artırma ve teklif usulü ile satışı yapılmaktadır. Güncel ilanlar arasında model Passat model araç ilanı dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    Ucuz araba almak isteyenlere müjde! BMW, Toyota, Audi...

    Yarı fiyatına otomobil! Ucuz araba satın almak isteyenler dikkat! Öncelikle icralık araçları kesinlikle bir şahıstan almamakta ve karşınızda bir devlet kurumu olacağı için son derece güvenilir bir alışveriş yöntemi olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık otomobil satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, halktan kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır.

    2021 GÜNCEL İLANLAR! UYAP ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARILAN İCRALIK ARAÇLARDAN BAZILARI;

    Mercedes- Benz E250

    Audi A4 2005 model

        Volkswagen AU

        Volvo s60

        İCRADAN SATILIK VOLKSWAGEN PASSAT MODEL ARAÇ! UCUZ FİYATIYLA İLGİ ÇEKTİ

        Kütahya'da bulunan Tavşanlı İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Volkswagen Passat marka araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekti. Lüks otomobil için 205 bin TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 24 Mart 2021 olarak açıklandı.

        İlanda otomobil ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

        43UZ863 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , 2.0 TDI Tipli , DFS480431 Motor No'lu , WV1ZZZ2KZJX019739 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Motor Gücü 102HP , Motor Hacmi 1968cm3 , Rengi Beyaz , Araç snıfı N1 olup araç koltuk sayısı sürücü dahil 5'tir.Araç kilometresi tespit edilememiştir.Şanzımanı DSG,CD TEYP mevcut değildir,Stepne tespit edilememiştir.araç anahtarı ve ruhsatı mevcut değildir.Aracın tüm yürütme organları motor,şanzıman,akslar,ateşleme sistemi,soğutma sistemi,akü vb mekanik aksamın tamamı araç üzerinde görülmüştür.Aracın mevcut durumunda karayollarında kullanımına engel bir durum görülmemiştir.Araç lastikleri kullanıma uygun olup %60 seviyesinde olduğuna kanaat getirilmiştir.Söz konusu aracın elektrik aksamında kablo bağlantılarında herhangi bir eksiklik görülmemiştir.Araç ana şasesi üzerinde yapılan görsel inceleme neticesinde şase üzerinde karayollarında kullanıma engel bir deformasyon görülmemiştir. Araç sürücü ve yolcu bölümünün ouşturduğu kaporta aksamında münferit boya dökülmelerine rastlanmıştır.Bununla beraber araç içi döşemelerinin ,sürücü ve koltuklarının mevcut olduğu ve kullanıma uygun olduğu anlaşılmaktadır.Araç yan aynalarının ve dikiz aynasının mevcut olduğu araç ön ve yan camları ve kapı camları üzerinde kırık ve çatlaklar olmadığı görülmektedir.SİGORTA BİLGİ MERKEZİ sisteminde söz konusu araç için hasar kaydı bilgisi bulunmamaktadır.Keşif tarihi itibari ile söz konusu aracın değerinin 205.000,00 olduğuna kanaat getirilmiştir.
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        Haberler Emlak&OTO UYAP listeyi güncellendi! Lüks araçların hepsi ihaleyle satışta! Volkswagen, Mercedes, Toyota, Audi, BMW...