Volvo s60

İCRADAN SATILIK VOLKSWAGEN PASSAT MODEL ARAÇ! UCUZ FİYATIYLA İLGİ ÇEKTİ

Kütahya'da bulunan Tavşanlı İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Volkswagen Passat marka araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekti. Lüks otomobil için 205 bin TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 24 Mart 2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobil ile ilgili şu bilgilere yer verildi:



43UZ863 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , 2.0 TDI Tipli , DFS480431 Motor No'lu , WV1ZZZ2KZJX019739 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Motor Gücü 102HP , Motor Hacmi 1968cm3 , Rengi Beyaz , Araç snıfı N1 olup araç koltuk sayısı sürücü dahil 5'tir.Araç kilometresi tespit edilememiştir.Şanzımanı DSG,CD TEYP mevcut değildir,Stepne tespit edilememiştir.araç anahtarı ve ruhsatı mevcut değildir.Aracın tüm yürütme organları motor,şanzıman,akslar,ateşleme sistemi,soğutma sistemi,akü vb mekanik aksamın tamamı araç üzerinde görülmüştür.Aracın mevcut durumunda karayollarında kullanımına engel bir durum görülmemiştir.Araç lastikleri kullanıma uygun olup %60 seviyesinde olduğuna kanaat getirilmiştir.Söz konusu aracın elektrik aksamında kablo bağlantılarında herhangi bir eksiklik görülmemiştir.Araç ana şasesi üzerinde yapılan görsel inceleme neticesinde şase üzerinde karayollarında kullanıma engel bir deformasyon görülmemiştir. Araç sürücü ve yolcu bölümünün ouşturduğu kaporta aksamında münferit boya dökülmelerine rastlanmıştır.Bununla beraber araç içi döşemelerinin ,sürücü ve koltuklarının mevcut olduğu ve kullanıma uygun olduğu anlaşılmaktadır.Araç yan aynalarının ve dikiz aynasının mevcut olduğu araç ön ve yan camları ve kapı camları üzerinde kırık ve çatlaklar olmadığı görülmektedir.SİGORTA BİLGİ MERKEZİ sisteminde söz konusu araç için hasar kaydı bilgisi bulunmamaktadır.Keşif tarihi itibari ile söz konusu aracın değerinin 205.000,00 olduğuna kanaat getirilmiştir.