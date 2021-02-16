ÖDEME SEÇENEKLERİ VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Ucuz konut satışları için vatandaşlar alacakları evin değerinin yüzde 25'i oranında peşinat ödeyecekler. Ev için kalan tutar ise 120 ay vade ile ödenecek. Ödemeler Halk Bankası ve Ziraat Bankası'ndan olacak. İhale için başvuru yapacak vatandaşlar TOKİ'nin sitesinden, Emlak Yönetim Sitesinden ve 444 86 54 numaralı telefondan tüm detayları öğrenebilirler.

TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.