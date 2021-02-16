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    • Ekonomi
    • 16.02.2021 09:53
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    • 16.02.2021 09:53
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    Onlarca ilde 'den ucuz 120 ve 180 ay vadeli konut, ev satışı! Yüzde 25 peşinat ile başvuruda son gün...

    Başkanlığ () ucuz, vadeli ev satıyor. Onlarca farklı şehirde yer alan bitirilmiş ev projelerinden ihale ile ev satışı yapacak müessese müracaatları hafta başında da almaya devam edecek. 16 Şubat ve 17 Şubat tarihlerinde hakikatleştirilecek ev satışlarına dair öğrenilmesi gerekenler sayfamızda. Ucuz ev satışları için vatandaşların alacakları konutun bedelinin yüzde 25'i oranında peşinat ödeyecekler. Konut için kalan meblağ ise 120 ay vade ile ödenecek. Ödemeler ve 'ndan olacak. İhale için başvuru yapacak vatandaşlar TOKİ'nin sitesinden, Emlak Yönetim Sitesinden ve 444 86 54 numaralı telefondan tüm detayları öğrenebilirler.

    takvim.com.tr
    Onlarca ilde TOKİ'den ucuz 120 ay vadeli konut, ev satışı! Başvuruda son gün...

    TOKİ Başkanlığı'nın geçtiğimiz günlerde ilan ettiği konut satışı için süreç devam ediyor. Kurum halen devam eden başvurular sonrasında ihale düzenleyecek. 39 şehirde bulunan konutlar için düzenlenecek ihaleler 2+1 ve 3+1 daireler için olacak. TOKİ söz konusu ihale kapsamında sadece ev değil işyeri de satacak. 19 ilde bulunan projelerden işyeri alacaklar için peşinat tutarı yüzde 10 vade süreci 180 ay olacak. İşyeri satışları "Adana, Isparta, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Siirt, Van, Ankara, Ardahan, Gaziantep, Karabük, Kayseri, Malatya, Balıkesir, Rize, Uşak, Niğde, Aksaray ve Sakarya" illerinden olacak.

    ONLARCA FARKLI ŞEHİRDE UCUZ KONUT SATIŞI

    TOKİ Başkanlığı duyurusunda konut satışlarının açık artırma usullerince satılacağını ilan etti. Konut satışları için başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar internet üzerinden teklif verebilecekler. TOKİ'den konut almak isteyenler için 1+1 ve 2+1 daireler ile orta gelir grubundan 3+1 konutlarda bu satışlarda yer alacak. Vatandaşlar için en önemli husus ise konutların hangi şehirlerde satılacak.

    TOKİ'den Konut Almak İsteyenler için Satış Yapılacak İllere Dair Liste

    Resmi internet sayfası üzerinden konut satışlarına dair bir duyuru yayımlayan TOKİ Başkanlığı konut satışı yapılacak şehirleri bir bir ilan etti. Bu duyuruda Ankara, İstanbul, Bursa, Gaziantep, Trabzon gibi çok sayıda büyük şehirde satış olacağı duyuruldu. İşte Toplu Konut İdaresinin yayımladığı duyuruda yer alan illere dair tüm liste. "Afyonkarahisar, Aksaray, Adana, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Hatay, Kayseri, Karabük, Karsa, Konya, Malatya, Muş, Nevşehir, Sinop, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat" 39 şehrin tamamında farklı türden konut satışları yapılacak.

        İşyeri Satışı Yapılacak Şehirler

        TOKİ söz konusu ihale kapsamında sadece ev değil işyeri de satacak. 19 ilde bulunan projelerden işyer alacaklar için peşinat tutarı yüzde 10 vade süreci 180 ay olacak. İşyeri satışları "Adana, Isparta, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Siirt, Van, Ankara, Ardahan, Gaziantep, Karabük, Kayseri, Malatya, Balıkesir, Rize, Uşak, Niğde, Aksaray ve Sakarya" illerinden olacak.

        ÖDEME SEÇENEKLERİ VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

        Ucuz konut satışları için vatandaşlar alacakları evin değerinin yüzde 25'i oranında peşinat ödeyecekler. Ev için kalan tutar ise 120 ay vade ile ödenecek. Ödemeler Halk Bankası ve Ziraat Bankası'ndan olacak. İhale için başvuru yapacak vatandaşlar TOKİ'nin sitesinden, Emlak Yönetim Sitesinden ve 444 86 54 numaralı telefondan tüm detayları öğrenebilirler.

        TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

        TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI

        TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.

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        Haberler Ekonomi Onlarca ilde TOKİ'den ucuz 120 ve 180 ay vadeli konut, ev satışı! Yüzde 25 peşinat ile başvuruda son gün...