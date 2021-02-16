TOKİ Başkanlığı'nın geçtiğimiz günlerde ilan ettiği konut satışı için süreç devam ediyor. Kurum halen devam eden başvurular sonrasında ihale düzenleyecek. 39 şehirde bulunan konutlar için düzenlenecek ihaleler 2+1 ve 3+1 daireler için olacak. TOKİ söz konusu ihale kapsamında sadece ev değil işyeri de satacak. 19 ilde bulunan projelerden işyeri alacaklar için peşinat tutarı yüzde 10 vade süreci 180 ay olacak. İşyeri satışları "Adana, Isparta, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Siirt, Van, Ankara, Ardahan, Gaziantep, Karabük, Kayseri, Malatya, Balıkesir, Rize, Uşak, Niğde, Aksaray ve Sakarya" illerinden olacak.
ONLARCA FARKLI ŞEHİRDE UCUZ KONUT SATIŞI
TOKİ Başkanlığı duyurusunda konut satışlarının açık artırma usullerince satılacağını ilan etti. Konut satışları için başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar internet üzerinden teklif verebilecekler. TOKİ'den konut almak isteyenler için 1+1 ve 2+1 daireler ile orta gelir grubundan 3+1 konutlarda bu satışlarda yer alacak. Vatandaşlar için en önemli husus ise konutların hangi şehirlerde satılacak.
TOKİ'den Konut Almak İsteyenler için Satış Yapılacak İllere Dair Liste
Resmi internet sayfası üzerinden konut satışlarına dair bir duyuru yayımlayan TOKİ Başkanlığı konut satışı yapılacak şehirleri bir bir ilan etti. Bu duyuruda Ankara, İstanbul, Bursa, Gaziantep, Trabzon gibi çok sayıda büyük şehirde satış olacağı duyuruldu. İşte Toplu Konut İdaresinin yayımladığı duyuruda yer alan illere dair tüm liste. "Afyonkarahisar, Aksaray, Adana, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Hatay, Kayseri, Karabük, Karsa, Konya, Malatya, Muş, Nevşehir, Sinop, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat" 39 şehrin tamamında farklı türden konut satışları yapılacak.