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    • Emlak&OTO
    • 14.02.2021 13:49
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    • 19.02.2021 09:53
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    , bu listeyi incelemeden satin almayın. Araç sahibi olmak herkesin hayalidir ve bunun için özellikle ilk belirleyici fiyat nokta fiyat oluyor. ve gündemde yoğun ilgi gördü, binlerce vatandaş detayları araştırmaya başladı. Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa çıkaran Ticaret Bakanlığı’nın yeni listesi haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Ucuz araba almak isteyenler dikkat!

    Araç sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın araştırdığı haber geldi ve Ticaret Bakanlığı 2. el ihale listesi yayımlandı. İhale sistemiyle ikinci el araç satışı piyasanın çok altında fiyatlarla yapılıyor. Peki hangi araç modeli ne kadar fiyattan satışa sunuluyor? Vatandaşlar araç özelliklerinin yanı sıra uygun fiyata önem veriyor ve özellikle ikinci el araçları takip ediyor. Ticaret Bakanlığı 2. el ihale listesinde uygun fiyatlı farklı pek çok modelde araç bulunuyor. İşte detaylar…

    TİCARET BAKANLIĞI 2. EL İHALE LİSTESİ

    İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.

    Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

    Milliyet'te yer alan habere göre, 2005 model MINI COOPER araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 76 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

    2004 model AUDI A6 3.0 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 125 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

        2005 model BMW 320D araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 100 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

        2005 model BMW 318 İ araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 135 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

        2012 model VOLVO XC60 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 300 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

            2007 model OPEL ZAFİRA araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 80 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

            2006 model MERCEDES B180 CDI araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 120 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

            2006 model MERCEDES B180 CDI araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 120 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

            2008 model SKODA OCTAVİA 2.0 TDI COMBI araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 90 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.
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            Haberler Emlak&OTO Ucuz araba almak isteyenler dikkat! Ticaret Bakanlığı 2. el ihale listesi yayımlandı!