Araç sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın araştırdığı haber geldi ve Ticaret Bakanlığı 2. el ihale listesi yayımlandı. İhale sistemiyle ikinci el araç satışı piyasanın çok altında fiyatlarla yapılıyor. Peki hangi araç modeli ne kadar fiyattan satışa sunuluyor? Vatandaşlar araç özelliklerinin yanı sıra uygun fiyata önem veriyor ve özellikle ikinci el araçları takip ediyor. Ticaret Bakanlığı 2. el ihale listesinde uygun fiyatlı farklı pek çok modelde araç bulunuyor. İşte detaylar…
TİCARET BAKANLIĞI 2. EL İHALE LİSTESİ
İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.
Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.
Milliyet'te yer alan habere göre, 2005 model MINI COOPER araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 76 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.
2004 model AUDI A6 3.0 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 125 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.