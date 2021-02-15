Otomobil almak isteyen vatandaşlar akın etti! İkinci el araçları yarı fiyatına satışa çıkardı! Fiyatları duyan apışıp kaldı

İcradan Araba Alım İşlemi Nasıl Yapılır?

Borcu olan kişilerin borçlarını ödeyememe durumlarında ellerindeki mal varlıklarına haciz işlemi uygulanır. İcralık araçlar ya da hacizli araçların satılışı günümüzde hala devam etmektedir. Haciz işlemi araba markası gözetmeksizin hepsine uygulanabilir.

İcradan araba almak helal mi?

Devletin haciz işlemi uygulamış olduğu arabalar otoparklara çekilir ve belirli bir süre sonunda satışa sunulur. İcra dairelerinin satışa sunduğu bu hacizli araçlar çoğu zaman ederinin de altında satılır ve bu durum kimileri için al-sat yaparak ayrı bir kazanç kapısı oluşmuştur. İcradan herhangi birisi de araç satın alabilir. Alım aşamaları ihale usulü olduğu için tek şart ihaleye girebilmektir.

Teminat Yatırıp İhaleye Girin

İcradan alınacak arabalar ihale ile olduğu için başında araca göre değişkenlik gösteren bir miktar icra müdürlüğüne para yatırmak zorunludur. Teminat yatıran herkes bu ihaleye girmeye hak kazandığı gibi ihaleyi kazanmak için uğraşacağı anlamına da gelmektedir. İcradan alınacak aracın her zaman değerinin altında satılacağı anlamına gelmez. İhaleye katılanlar müdürün vermiş olduğu fiyatla başlarlar ve bu rakam üzerine teklif sunarak devam ederler. Bunun için şahısların ihalesine gireceği aracı göz önünde bulundurması gerekir.