Otomobil almak isteyen vatandaşlar akın etti! İkinci el araçları yarı fiyatına satışa çıkardı! Fiyatları duyan apışıp kaldı

Ticaret Bakanlığı ikinci el araçları ihale sistemiyle çok ucuza satışa çıkardı. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var. Borcu olan kişilerin borçlarını ödeyememe durumlarında ellerindeki mal varlıklarına haciz işlemi uygulanır. İcralık araçlar ya da hacizli araçların satılışı günümüzde hala devam etmektedir. Haciz işlemi araba markası gözetmeksizin hepsine uygulanabilir.
2006 model VOLVO V70 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 140 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.
2008 model SKODA OCTAVİA 2.0 TDI COMBI araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 90 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.