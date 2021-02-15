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    • Emlak&OTO
    • 15.02.2021 13:13
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    • 15.02.2021 13:13
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    Otomobil almak isteyen vatandaşlar akın etti! İkinci el araçları yarı fiyatına satışa çıkardı! Fiyatları duyan apışıp kaldı

    İkinci el taşıt sahibi olmak isteyen çok sayıda vatandaş uygun taşıt fiyatlarını inceliyor. ise araba almak isteyenlere oldukça hoş bir fırsat sunuyor. Her ay ikinci el taşıtları ihaleyle satışa çıkaran Ticaret Bakanlığı şimdi ise yeni liste yayımlandı. Bu anlamda Haciz operasyonları uygulanmış taşıtlar icralık olur ve zaman zaman çok uygun maliyetlere satışa çıkarılır. Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa çıkaran Ticaret Bakanlığı şimdi ise yeni liste yayımlandı. Haciz işlemleri uygulanmış araçlar icralık olur ve zaman zaman çok uygun fiyatlara satışa çıkarılır. Bir çok kişi böyle fırsatları kaçırmak istemez fakat işlemlerin hangi doğrultuda ilerlediğini bilemediği için araba sahibi olamaz.

    İkinci el araçları çok ucuza satışa çıkardı! Fiyatları duyan apışıp kaldı

    Ticaret Bakanlığı ikinci el araçları ihale sistemiyle çok ucuza satışa çıkardı. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var. Borcu olan kişilerin borçlarını ödeyememe durumlarında ellerindeki mal varlıklarına haciz işlemi uygulanır. İcralık araçlar ya da hacizli araçların satılışı günümüzde hala devam etmektedir. Haciz işlemi araba markası gözetmeksizin hepsine uygulanabilir.

    2006 model VOLVO V70 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 140 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.


    2008 model SKODA OCTAVİA 2.0 TDI COMBI araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 90 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.


        2005 model MINI COOPER araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 76 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.


        2004 model AUDI A6 3.0 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 125 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.


        2005 model BMW 320D araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 100 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.


            2005 model BMW 318 İ araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 135 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.


            2012 model VOLVO XC60 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 300 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.


            2007 model OPEL ZAFİRA araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 80 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi


                2006 model MERCEDES B180 CDI araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 120 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

                İcradan Araba Alım İşlemi Nasıl Yapılır?

                Borcu olan kişilerin borçlarını ödeyememe durumlarında ellerindeki mal varlıklarına haciz işlemi uygulanır. İcralık araçlar ya da hacizli araçların satılışı günümüzde hala devam etmektedir. Haciz işlemi araba markası gözetmeksizin hepsine uygulanabilir.

                İcradan araba almak helal mi?

                Devletin haciz işlemi uygulamış olduğu arabalar otoparklara çekilir ve belirli bir süre sonunda satışa sunulur. İcra dairelerinin satışa sunduğu bu hacizli araçlar çoğu zaman ederinin de altında satılır ve bu durum kimileri için al-sat yaparak ayrı bir kazanç kapısı oluşmuştur. İcradan herhangi birisi de araç satın alabilir. Alım aşamaları ihale usulü olduğu için tek şart ihaleye girebilmektir.

                Teminat Yatırıp İhaleye Girin

                İcradan alınacak arabalar ihale ile olduğu için başında araca göre değişkenlik gösteren bir miktar icra müdürlüğüne para yatırmak zorunludur. Teminat yatıran herkes bu ihaleye girmeye hak kazandığı gibi ihaleyi kazanmak için uğraşacağı anlamına da gelmektedir. İcradan alınacak aracın her zaman değerinin altında satılacağı anlamına gelmez. İhaleye katılanlar müdürün vermiş olduğu fiyatla başlarlar ve bu rakam üzerine teklif sunarak devam ederler. Bunun için şahısların ihalesine gireceği aracı göz önünde bulundurması gerekir.

                Teminat 10 Gün İçinde Yatırılmalıdır!

                İcradan alınan araçların sadece KDV ve damga vergisi bulunmaktadır. Bunun dışında kalan masraf ve ödemeler borçluya aittir. Almaya hak kazandığınız aracınızın ücretini 10 gün içerisinde yatırdığınız takdir de takriben 15 gün içerisinde bulunduğu otoparktan alabilirsiniz.

                İcradan Araç Almanın Şartları Nelerdir ?

                İcradan araç almak isteyenlerin bir çok sebepleri vardır mesela al sat işi yapanlar araç toplamak ve onu faal hale getirip uzun yıllar kullanmak isteyenler Peki bu hacizlenmiş araçları almanın ne gibi şartları vardır,

                Öncelikle ihaleye girebilmek için yayınlanan ihalenin niteliklerine sahip olmak
                Türkiye cumhuriyetinde tebligat göstermek
                Oturmuş olduğunuz il yada ilçede kanuni ikametgah göstermek
                Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi ile başvurmak
                18 yaşını doldurmuş olmak
                İhaleye girecek tüzel kişiler için tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu il yada ilçeden noter tasdikli vekaletnameyi vermek
                Alınacak aracın ücreti bankadan talep edilecek ise çalışılan bankadan teminat belgesi almak
                Araç için düzenlenecek olan ihaleye ihale başvuru formunu temin edip doldurmak
                İlk aşama için bu şartlar tamamlandığında ikinci aşamaya geçilir. 2.aşamada icra müdürlüğünce talep edilen teminatı hazırlamak ve ihalelere araç için müracaatta bulunmak Ve son olarak ta aracın borcunun bulunup bulunmadığını ve hasar kaydı durumunu araştırarak bilgi sahibi olmak.
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                Haberler Emlak&OTO Otomobil almak isteyen vatandaşlar akın etti! İkinci el araçları yarı fiyatına satışa çıkardı! Fiyatları duyan apışıp kaldı