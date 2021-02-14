

SEAT 3 modelde faizi sıfırladı



SEAT Şubat ayına özel gerçekleştirdiği kampanya ile 2020 model Yeni Atecalarda 100 bin TL'ye 12 ay, yüzde "0" faiz fırsatı sunuyor. Tüm Arona modeleri ve Ibiza'nın otomatik vitesli versiyonu ise 50 bin TL'ye 12 ay, yüzde "0" faizli taşıt kredisi avantajı ile satışta. Sınırlı sayıda 2020 model Yeni SEAT Ateca 1.5 lt EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience ve FR versiyonu 345 bin TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat ile satılacak. Ibiza'nın 2021 model 1.0 lt EcoTSI 110 HP DSG versiyonunda ise 50 bin TL'ye 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile taşıt kredisi kullanma imkânı bulunuyor.