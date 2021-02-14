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    • Emlak&OTO
    • 15.02.2021 08:26
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    • 21.02.2021 09:36
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    ... 71 bin TL indirim fırsatı! 116 bin 900 TL’den...

    Ay sonuna kadar bazı araç modellerinde 71 bin TL'ye kadar indirim fırsatı var. Otomobilden ticariye motosikletten ağır kamyona kadar birçok marka yeni kampanyaları devreye aldı. Şubat ayında tüketicilere yönelik kampanya başlatın ilk markalar ve uygulamayı ise şöyle sıralanıyor: 'in D segmentindeki aracı yeni Insignia ise 150.000TL kredi için 12 ay %0 faiz olanağı ile şubat ayında sunuluyor.

    takvim.com.tr
    Faiz sıfırlandı! Bakmayan bin pişman! 71 bin TL indirim fırsatı! 116 bin 900 TL’den...

    2021 senesine de süratli başlayan sektörde markalar, Şubat ayına özel 'kış kampanyalarını' yayımladılar. Geçtiğimiz ay 40 bin adetlerin üzerinde çıkan vasıta satışlarının ardından markalar Şubatta da satış saldırısına geçtiler. Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsa bu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var.

    OPEL

    Opel'in D segmentindeki aracı yeni Insignia ise 150.000TL kredi için 12 ay %0 faiz olanağı ile şubat ayında sunuluyor. Yeni Opel Insignia'ya 448.500TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunuyor. 2020 model yılı yeni Opel Insignia ise 398.700TL'den başlıyor. Combo modellerinde 150.000TL'ye varan 12 ay 0 faiz imkanını veriliyor. Şubat ayında sağlık çalışanlarına, avukatlara, polislere, askerlere, öğretmenlere ve bu meslek grubunda olan kişilerin birinci derece yakınlarına, Grandland X modelinde 10.600 TL'ye, Corsa'da 5.300 TL'ye, Insignia'da ise 15.300 TL'ye varan nakit avantajları sunuyor.


    SEAT 3 modelde faizi sıfırladı

    SEAT Şubat ayına özel gerçekleştirdiği kampanya ile 2020 model Yeni Atecalarda 100 bin TL'ye 12 ay, yüzde "0" faiz fırsatı sunuyor. Tüm Arona modeleri ve Ibiza'nın otomatik vitesli versiyonu ise 50 bin TL'ye 12 ay, yüzde "0" faizli taşıt kredisi avantajı ile satışta. Sınırlı sayıda 2020 model Yeni SEAT Ateca 1.5 lt EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience ve FR versiyonu 345 bin TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat ile satılacak. Ibiza'nın 2021 model 1.0 lt EcoTSI 110 HP DSG versiyonunda ise 50 bin TL'ye 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile taşıt kredisi kullanma imkânı bulunuyor.

        Ford Trucks'tan 500 bin TL kredi

        Yeni yıl itibarıyla araçlarını yenileyen Ford Trucks şubatta müşterilere 500.000 TL, 36 ay vadeli, yüzde 0,89 faiz fırsatı sunuyor. Motor revizyon parçalarında yüzde 50'ye varan indirimi veren Ford Trucks sercvislerinde ise AdBlue, Antifiriz ve Silecek lastiğinde avantajlı fiyatlar uygulanıyor.

        Yamaha

        Yamaha'nın NMAX 125 modelinde özel fiyat uygulaması mevcut. Bir depo yakıtla ortalama 300 km gidebilen scooterda 125 cc tek silindirli 4 zamanlı sıvı soğutmalı 4 supaplı motor yer alıyor. A1 ve A2 sınıf ehliyetle kullanılabilen N MAX 125'in bu aya özel fiyatı 27. 9 bin TL iken NMAX 155 30.8 bin TL'den satılıyor.

        GSX-R için lansman fiyatı

        Suzuki, GSX-R 1300 Hayabusa'nın üçüncü nesli için bu ay özel fiyat uyguluyor.

        1.340 cc hacimli motoruyla dikkat çeken motosiklet 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlıyor. Yeni nesil Suzuki Hayabusa, lansmana özel 299 bin TL'lik satış fiyatına sahip.

        MAN'dan çekici alacaklara 2'li fırsat

        Ticari araç markası MAN çekici sahibi olmak isteyenlere özel fırsat sunuyor. Tüketicilere 36 ay vade ve 0,99 faiz oranıyla 500.000TL'ye kadar kredi sağlayan MAN, ayrıca finansal desteğe ihtiyaç duymadan yeni çekici alacaklara da 3 yıllık bakım ve uzatılmış garanti fırsatını ücretsiz sağlayacak.

            Fiat'tan profesyonel indirim

            Fiat Professional, şubat ayında Doblo ve Fiorino modellerinin Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için Uzatılmış Garantili Kredi fırsatı sunuyor. Tofaş'ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Doblo, Fiorino ve Pratico'larda 100 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı bulunuyor.

            Mitsubishi'den 100 bin TL'ye 0.99 faiz

            Mitsubishi Türkiye başta L200 pick up olmak üzere birçok modelde kampanya yapıyor. Yeni L200 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.99 faiz kredisi desteğiyle satılıyor. Ayrıca 2020 model Eclipse Cross'ta "şimdi al mayısta öde" uygulaması da yapılabiliyor. Şubat sonuna kadar binek SpaceStar ve Outlander modellerinde de 100 bin TL 12 ay yüzde 0.99 faiz desteği mevcut bulunuyor.

            Skoda'dan 2020 modellere avantaj

            Şubat ayının sonuna kadar 2020 model yılına ait tüm Skoda modellerinde faizli kredi desteğine ulaşmak mümkün olacak. Bu ay içerisinde geçerli olan kampanya süresince tamamen yenilenen Octavia modeline avantajlı fiyatlar ve yüzde 0 faiz oranından yararlanmak mümkün olacak. 299 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla Octavia'da 100 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için 0 faiz oranı ile finansman desteği alınabilecek. Superb'de ise, 150 bin TL kredi tutarı 12 ay vade için 0 faiz oranı uygulanacak.

                Swift hibrit'te 80 bin TL destek

                Swift Hibrit, Şubat ayına özel fırsatlara sahip. Ay boyu sürecek kampanya kapsamında Suzuki Swift Hibrit'e 80 bin TL'ye 12 ay 0 faiz avantajına ek olarak 199 bin 900 TL'den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla sahip olunabiliyor. Bununla birlikte, ALLGRIP 4x4 sürüş teknolojisine sahip Vitara, Şubat ayına özel 120 bin TL'ye 24 ay vade veyüzde %0,83 faiz avantajına sahip. Otomobil 284 bin 900 TL'den başlıyor.

                Kia Sportage'larda fırsat

                KIA, şubat ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunarken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerinde ise 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuyor.Hafif ticari araç kategorisindeki Bongo ise 50 bin TL'ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit avantajına sahip. Stonic 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faiz ile sunuluyor.
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                Haberler Emlak&OTO Sıfır otomobil kampanyaları Şubat 2021... 71 bin TL indirim fırsatı! 116 bin 900 TL’den...