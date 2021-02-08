Amasya İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 61,5 dönüm büyüklüğündeki tarla belirlenen muhammen bedeliyle dikkat çekti. 167 bin 946,92 TL'ye satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 22 Nisan olarak açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr adresi üzerinden yayınlanan ilanda, tarlaya ilişkin bazı bilgilere de yer verildi. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgilerde, "Amasya İli, Göynücek İlçesi, Tencirli Köyü, Yakacık Mevkii, 122 Ada, 66 Parsel, tarla vasıflı taşınmazın tamamı. Taşınmaz Amasya İli, Göynücek İlçesi Tencirli Köyünde bulunmaktadır. Köy yerleşkesine 2500-3000 m., il merkezine 55 km. mesafededir. İl Özel İdaresinin yerleşke sınırları içinde olmayıp kuru tarla vasfındadır. Cinsi : Kumlu-Tınlı, Derinliği:1,5 m., Eğim%:10-15-20, Verimlilik :Az, Sınıfı:2.Sınıftır.Taşınmazın bulunduğu rakım il genelinin tarım yapılan en yüksek bölgelerinden sayılabilecek bir yerdedir. Taşınmazın eğimi itibariyle işlenmesi zor, toprak yapısı verimli değildir. Ulaşımı zor, köy yerleşkesine uzak, sulama imkanı olmayan kuru tarım arazisidir. Mevcut haliyle buğday hasadı yapılmış olduğu görülmüştür. İl genel verilerine göre burası ortalamanın altında verim alınabilecek arazilerden sayılabileceği, Taşınmaz için KFO %4 olacağı kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın