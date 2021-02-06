Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 06.02.2021 08:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2021 08:27
    ABONE OL

    'de 3+1 daire icradan satılığa çıktı! Fiyatıyla şaşırtıyor

    'na ait internet sitesi üzerinden icradan satılık ev, arsa, araç ilanlarına yenileri eklendi. 'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı.

    3+1 daire fiyatıyla şaşırtıyor

    'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 185.000 lira muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.

    İlanda, "Projesinde brüt 112 m2 alanlıdır. İçerisinde 3 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo, wc ve 2 adet balkon bulunmaktadır. Salon-oda tabanları laminant parke-taban tahtası, duvarları plastik boya, tavanları badana; mutfak-antre-hol tabanları seramik, duvarları plastik boya, tavanı badana; banyo-wc taban ve duvarları seramik, tavanı badanadır. Dış kapısı ve pencereler ahşap doğrama, iç kapılar Amerikan paneldir." gibi bilgilere yer verildi.

    İcradan satılık daire hakkında detaylı bilgi için tıklayın

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Emlak&OTO Sivas Merkez'de 3+1 daire icradan satılığa çıktı! Fiyatıyla şaşırtıyor