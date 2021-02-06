Sivas Merkez'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 185.000 lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.



İlanda, "Projesinde brüt 112 m2 alanlıdır. İçerisinde 3 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo, wc ve 2 adet balkon bulunmaktadır. Salon-oda tabanları laminant parke-taban tahtası, duvarları plastik boya, tavanları badana; mutfak-antre-hol tabanları seramik, duvarları plastik boya, tavanı badana; banyo-wc taban ve duvarları seramik, tavanı badanadır. Dış kapısı ve pencereler ahşap doğrama, iç kapılar Amerikan paneldir." gibi bilgilere yer verildi.



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