Kıyıbahçe yeni finans modeliyle satışa çıktı

İSTANBUL Anadolu Yakası'ndaki ilk projesine start veren Dekar Yapı, 500 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Kıyıbahçe'yi Türkiye'de ilk kez uygulanacak bir finans sistemiyle satışa çıkardı. Dekar Yapı'nın Yapı Kredi ile birlikte geliştirdiği 'Ödeme Korumalı Finans Modeli'yle projeden ev alanların ödedikleri para, proje bitimine kadar güvence altına alınıyor.

Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, bu modelin dünyada yaygın olarak uygulanan bir sistem olduğunu söyledi. Ödeme Korumalı Finans Modeli'yle, müşterilerden alınan peşinat, konut kredisi veya peşin satış ödemelerinin tamamının sadece projeye harcanacağını ifade eden Kuzu, "Bu harcamaların tamamı Yapı Kredi denetiminde yapılacak. Bu modelle müşterilerin sadece konut kredisi değil, peşinat dahil tüm ödemelerinin Tüketici Kanunu'ndaki garantilere sahip olması Yapı Kredi tarafından koruma altına alınacak. Ayrıca Yapı Kredi'nin sağladığı proje kredisiyle satış miktarına bağlı olmaksızın projenin zamanında tamamlanması ve teslim edilmesi garantilenecek" dedi. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen de Ödeme Korumalı Finans Modeli kapsamında Dekar Yapı'nın Kıyıbahçe projesinden ev alanların peşin ya da krediyle ödedikleri paranın Yapı Kredi tarafından bloke edileceğini belirterek, "Para üzerindeki blokaj, proje ilerledikçe parça parça kaldırılacak" açıklamasında bulundu.

BAHÇELİ EVLER

Çekmeköy Ömerli'deki 85 bin metrekare arsa üzerinde, 84 bloktan oluşan Kıyıbahçe'de büyüklükleri 141 ile 200 metrekare arasında değişen 244 ev yer alacak. 2+1, 3+1 ve 4+1 seçeneklerinin bulunduğu projede her evin 40 ile 200 metrekare arasında değişen bahçesi olacak. Peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulanan projede metrekare fiyatları 7 bin 700 lira ile 9 bin lira arasında değişiyor. Evlerin peşin fiyatları 1 milyon 85 bin liradan başlıyor, 1 milyon 804 bin liraya kadar çıkıyor. Yapı Kredi, evler için aylık 0.98 faiz oranıyla kredi imkanı tanıyor. Ortak alanlarında yarı olimpik açık yüzme havuzu, 3 çocuk parkı, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahası, spor merkezi, sauna, kafe alanı ve bir market bulunacak olan Dekar Kıyıbahçe'nin 44 evden oluşan ilk etabı Nisan 2020'de, projenin tamamı ise Mart 2021'de teslim edilecek.

YAVUZ KARAMAN