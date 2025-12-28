Türkiye Avrupa'da en ucuz doğal gaz kullanan üçüncü ülke oldu!
Türkiye, 28 Avrupa ülkesi içinde en ucuz doğal gaz tüketen üçüncü ülke oldu. Ukrayna ve Macaristan’ın ardından kilovatsaat başına 2.91 euro ile listede yerini aldı.
Havaların soğuması ile birlikte hükümet vatandaşın faturasını düşük tutmaya devam ediyor. 28 Avrupa ülkesi içinde en ucuz doğal gaz kullanan 3. ülke olan Türkiye'de, Ocak ayında da elektrik ve doğal gazda zam yapılmayacak. Uluslararası istatistik şirketi HEPI ile Gazbir verilerine göre Avrupa başkentlerinde ortalama doğal gaz satış fiyatı kilovatsaat başına 9.9 euro olurken; Türkiye'de doğal gaz 2.91 euroya tüketiliyor. Listenin başında 1.62 euro ile en ucuza kullanan Ukrayna, ardından da 2.57 euro ile Macaristan bulunuyor. Doğal gazın Türkiye'ye göre İsveç'te 12 kat, Hollanda'da 6 kat, İsviçre'de 5.5 kat, Portekiz, İtalya ve Fransa'da 5 kat daha pahalı olduğu da görüldü.
ÜLKELERE GÖRE FİYATLAR NASIL?
İsveç: 34.40 euro
Hollanda: 17.44 euro
İsviçre: 15.78 euro
Portekiz: 14.01 euro
İtalya: 13.35 euro
Fransa: 12.98 euro
Türkiye: 2.91 euro
Macaristan: 2.57 euro
Ukrayna: 1.62 euro (Fiyatlar kilovatsaat başına belirlendi)
Haber: Barış Şimşek