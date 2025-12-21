Fahiş fiyata milyonluk darbe: Rekor ceza 858 bin 620 TL

PODCAST CANLI YAYIN

Ticareti Bakanlığı, 2026'da fahiş fiyat, stokçuluk ve perakende ticaret ihlallerine uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 seviyesinde artırdı. Buna göre alışveriş merkezleri, zincir mağazalar gibi perakende işletmelere, üreticilere ve tedarikçilere, mesleki davranış kurallarına ya da yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 28 bin 620 liradan 858 bin 620 liraya kadar ceza uygulanacak.

Kaynak Gazete
Ticareti Bakanlığı, 2026'da fahiş fiyat, stokçuluk ve perakende ticaret ihlallerine uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 seviyesinde artırdı. Buna göre alışveriş merkezleri, zincir mağazalar gibi perakende işletmelere, üreticilere ve tedarikçilere, mesleki davranış kurallarına ya da yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 28 bin 620 liradan 858 bin 620 liraya kadar ceza uygulanacak. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılması halinde 180 bin 617 lira ile 1 milyon 806 bin 177 lira arasında ceza verilecek. İşletmeler tarafından serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması halinde ise uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 1 milyon 806 bin 177 lira, üst sınırı ise 21 milyon 674 bin 130 lira olarak belirlendi.

