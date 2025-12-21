Cevdet Yılmaz’dan net mesaj! Enflasyon 2026’da yüzde 20’nin altına inecek

TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmeler sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi politikalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Yılmaz, "Arz tarafını güçlendiren reform adımları ve talep yönetimindeki kararlılığımızla, 2026 yılında enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi, 2027 itibarıyla ise yeniden tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz'ın konuşmasının satır başları:

Orta Vadeli Program hedeflerimizle uyumlu olarak, yılsonunu da, dezenflasyon sürecini destekleyecek şekilde yüzde 3,3 seviyelerinde tamamlamayı öngörüyoruz. 2026 yılında ise büyümemizi yüzde 3,9 olarak tahmin ediyoruz.

2026 yılında dış konjonktürün büyüme ve enflasyonla mücadele bakımından nispi olarak daha olumlu olmasını bekliyoruz.

