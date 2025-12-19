Sigortada 2026 yeniliklerle başlıyor

1 Ocak'tan itibaren sigorta sektöründe önemli yenilikler devreye giriyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hem sağlık hem trafik tarafında yapılan düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Bu düzenlemelerden ilki, özel sağlık sigortalarına ilişkin olacak. 1 Ocak 2026'dan itibaren sigorta şirketlerinin 60 yaş altındaki herkes için ömrü boyunca yenileme garantili poliçe sunması zorunlu olacak. Ömür boyu yenileme garantisi için sigortalının üç yıl sigortalı olması ve son üç yılda sigorta şirketinin ödediği tazminatın, sigortalının bu süre içinde ödediği primin yüzde 80'ini geçmemesi gerekecek. Ömür boyu yenileme garantisinin şartları ancak sigortalı lehine değiştirilebilecek.

Sigortada yeni dönem: Sağlık ve trafikte kurallar değişiyor, AA

MEVCUT HAKLARA DEVAM

Grup sözleşmesinden ömür boyu yenileme hakkı alarak ayrılan sigortalıların da bu garantisi, belirlenen süre içinde başvurmaları ve aynı plana veya yoksa en yakın plana sahip bireysel tarifelerden biriyle sigortalarını devam ettirmeleri şartıyla sürecek. Mevcut sigortalıların ise şirketleri ile aralarındaki anlaşma gereği ömür boyu yenileme garantileri devam edecek. Yeni değişiklikler 1 Ocak 2026 sonrası düzenlenen poliçeler için geçerli olacak. Mevcut sigortalıların bir hak kaybı olmayacak.