Sigortada 2026 yeniliklerle başlıyor

Sigorta sektörü yeni yıla yeniliklerle girecek. Sağlıkta şirketlere ‘ömür boyu yenileme garantili poliçe’ sunma zorunluluğu başlarken, bekleme sürelerindeki farklı uygulamalar son bulacak. Trafikte de iyi sürücüyü koruyan düzenleme devreye girecek...

1 Ocak'tan itibaren sigorta sektöründe önemli yenilikler devreye giriyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hem sağlık hem trafik tarafında yapılan düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Bu düzenlemelerden ilki, özel sağlık sigortalarına ilişkin olacak. 1 Ocak 2026'dan itibaren sigorta şirketlerinin 60 yaş altındaki herkes için ömrü boyunca yenileme garantili poliçe sunması zorunlu olacak. Ömür boyu yenileme garantisi için sigortalının üç yıl sigortalı olması ve son üç yılda sigorta şirketinin ödediği tazminatın, sigortalının bu süre içinde ödediği primin yüzde 80'ini geçmemesi gerekecek. Ömür boyu yenileme garantisinin şartları ancak sigortalı lehine değiştirilebilecek.

MEVCUT HAKLARA DEVAM
Grup sözleşmesinden ömür boyu yenileme hakkı alarak ayrılan sigortalıların da bu garantisi, belirlenen süre içinde başvurmaları ve aynı plana veya yoksa en yakın plana sahip bireysel tarifelerden biriyle sigortalarını devam ettirmeleri şartıyla sürecek. Mevcut sigortalıların ise şirketleri ile aralarındaki anlaşma gereği ömür boyu yenileme garantileri devam edecek. Yeni değişiklikler 1 Ocak 2026 sonrası düzenlenen poliçeler için geçerli olacak. Mevcut sigortalıların bir hak kaybı olmayacak.

FARKLI UYGULAMALARA SON
Yeni düzenleme, bekleme sürelerindeki farklı uygulamalara da son veriyor. Poliçede sunulan her bir teminat için sadece ilk sigorta döneminde bekleme süresi uygulanabilecek. Devam poliçelerinde, yenileme poliçelerinde, farklı sigorta şirketleri veya aynı sigorta şirketi tarafından tanzim edilen yeni poliçelerde uygulanmayacak.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN NELER DEĞİŞECEK?
Zorunlu trafik sigortasında da hasarsızlık indirimi 1 Ocak 2026'dan itibaren araca değil kişiye bağlı hale geliyor. Mevcut uygulamada elindeki aracını satmadan yeni bir araç alanların trafik sigortası 4'üncü basamaktan başlatılıyordu. Bu durum, kaza yapmayan ve yüksek basamakta yer alan sürücülerin daha yüksek prim ödemesine neden oluyordu. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek sistemle, yeni alınacak otomobilin hasarsızlık basamağı elde edilen basamak neyse onun üzerinden yapılacak. İyi sürücüler araç değiştirirken indirimini korurken, kötü sürücüler ise yeni araçla avantaj elde edemeyecek.

OCAK TARİFESİ BELLİ OLDU
Trafik sigortası primleri yeni yıla yeni tutarlarla başlayacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ocak 2026 için trafik sigortasında uygulanacak aylık azami prim artışının yüzde 1'in altında hesaplanarak yüzde 0.66 olarak belirlendiğini duyurdu. Buna göre; İstanbul'da otomobilin en yüksek trafik primi çok hasarlı sürücü için 54 bin 547 liraya çıkarken, en düşük prim de hasarsız (8. basamak) sürücü için 7 bin 579 lira olacak. Sigortada en yüksek prim 300 bin 212 liraya çıkacak.

