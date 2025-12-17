PODCAST CANLI YAYIN

SGK 1000 memur alımı ne zaman? Bakan Işıkhan duyurdu

Devlet kadrosunda yer almak isteyen binlerce aday için beklenen müjde nihayet geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yapılacak dev personel alımını resmen açıkladı.

Giriş Tarihi:
SGK 1000 memur alımı ne zaman? Bakan Işıkhan duyurdu

KPSS hazırlığındaki adayların gözü kulağı şimdi başvuru tarihlerine ve şartlarına çevrildi. Peki, SGK personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve hangi kadrolar açılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

1100 Kişilik Dev Kadro İçin Düğmeye Basıldı

Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyenler için 2026 yılı hareketli geçecek gibi görünüyor. Bakan Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken SGK'nın personel ihtiyacına yönelik net ifadeler kullandı. Yapılan açıklamaya göre kurumun merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere geniş çaplı bir alım yapılacak.

Bakan Işıkhan alım sayılarını şu şekilde netleştirdi:

  • 1000 Sözleşmeli Personel: Kurumun çeşitli birimlerinde görev alacak.

  • 100 Müfettiş Yardımcısı: Denetim ve teftiş mekanizmalarında rol alacak.

Toplamda 1100 kişiye istihdam sağlanacak bu süreç, iş arayanlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Başvurular Ne Zaman ve Nereden Yapılacak?

Adayların en çok merak ettiği konu şüphesiz başvuru tarihleri. SGK personel alımı sürecinin 2026 bütçesi kapsamında ilerlemesi planlanıyor. Resmi kurumlar bütçe süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte kadro genişletme çalışmalarına hız veriyor. Bakanlığın önümüzdeki haftalarda resmi kılavuzu yayımlaması ve tarihleri netleştirmesi bekleniyor.

Başvuru süreciyle ilgili öne çıkan detaylar şunlar:

  • Başvuru Yeri: Sürecin önceki dönemlerde olduğu gibi e-Devlet kapısı üzerinden yürütülmesi bekleniyor. Adaylar "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

  • Puan Türü: Alımların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

  • Mülakat Durumu: Sözleşmeli personel ve müfettiş yardımcılığı kadroları için mülakat şartlarının kılavuzda detaylandırılması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da Alım Yapıyor

İstihdam müjdeleri sadece SGK ile sınırlı kalmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı da kadrosunu güçlendiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı istihdam edilecek.

Bu alım için süreç çoktan netleşti ve takvim belirlendi. Başvurmayı düşünen adayların aşağıdaki tarihleri not etmesi gerekiyor:

  • Başvuru Tarihleri: 9 Mart 2026 - 18 Mart 2026

  • Başvuru Adresi: Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesi

  • Sınav Tarihleri: 11-12 Nisan 2026 (Ankara)

Kadro Dağılımı Belli Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacağı 250 kişilik alımda adayların mezuniyet durumlarına göre kontenjan ayırdı.

  • 200 Kişi: Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları arasından seçilecek.

  • 50 Kişi: Mühendislik fakültesi mezunları arasından seçilecek.

GSS borçları için kritik adım! 1.5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclise geliyor!GSS borçları için kritik adım! 1.5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclise geliyor!
GSS borçları için kritik adım! 1.5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor!
Emekliye yüzde 5’lik maaş farkı: Çarpan etkisine dikkat! SSK ve Bağ-Kur’lular için kritik tarihlerEmekliye yüzde 5’lik maaş farkı: Çarpan etkisine dikkat! SSK ve Bağ-Kur’lular için kritik tarihler
Emekliye yüzde 5’lik maaş farkı: Çarpan etkisine dikkat! SSK ve Bağ-Kur’lular için kritik tarihler

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörsüz Türkiye'de rapor süreci! AK Parti Başkan Erdoğan'a sunacak | MHP'den "müşterek rapor" çıkışı
Organize işler kirli ittifak! Kabarık dosyada hesap günü: Cengiz Çallı tutuklandı Rezan Epözdemir'e tahliye yok
Borsa İstanbul
Trabzonspor - Alanyaspor | CANLI YAYIN
Şişli'de otomobil yayalara çarptı: Acı haber geldi | İşte kaza anı
CHP'de "paralel genel merkez" ve "aday ofisi" krizi! Özgür Özel ipleri Silivri'ye bıraktı: Parti içi muhalefet ayaklandı
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Yeniden ifade veren Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray'a! Yeni çilek bulundu
CHP fondaşlarının "terminalde evsiz emekli" yalanı çöktü!
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Bakanlık Büyükçekmece’deki özel huzurevi skandalında devrede! Çalışma onayı iptal edildi
Mert Hakan Yandaş cephesinden bahis açıklaması! "Mahrem yazışmaları..."
Son dakika: Adli emanet hırsızı Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten
İBB yönetemedi CHP medyası "hazırlığa" başladı: İstanbul'da su kesintisi yolda!
Galatasaray için Armand Lauriente iddiası!
Trump’a “alkolik” JD Vance’e “siyasi bukalemun” dedi! Beyaz Saray Genel Sekreteri’nin başı dertte
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler
FETÖ'nün 17-25 Aralık 2023'te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!