SGK 1000 memur alımı ne zaman? Bakan Işıkhan duyurdu

KPSS hazırlığındaki adayların gözü kulağı şimdi başvuru tarihlerine ve şartlarına çevrildi. Peki, SGK personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve hangi kadrolar açılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

1100 Kişilik Dev Kadro İçin Düğmeye Basıldı

Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyenler için 2026 yılı hareketli geçecek gibi görünüyor. Bakan Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken SGK'nın personel ihtiyacına yönelik net ifadeler kullandı. Yapılan açıklamaya göre kurumun merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere geniş çaplı bir alım yapılacak.

Bakan Işıkhan alım sayılarını şu şekilde netleştirdi:

1000 Sözleşmeli Personel: Kurumun çeşitli birimlerinde görev alacak.

100 Müfettiş Yardımcısı: Denetim ve teftiş mekanizmalarında rol alacak.

Toplamda 1100 kişiye istihdam sağlanacak bu süreç, iş arayanlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor.