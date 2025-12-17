SGK 1000 memur alımı ne zaman? Bakan Işıkhan duyurdu
Devlet kadrosunda yer almak isteyen binlerce aday için beklenen müjde nihayet geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yapılacak dev personel alımını resmen açıkladı.
KPSS hazırlığındaki adayların gözü kulağı şimdi başvuru tarihlerine ve şartlarına çevrildi. Peki, SGK personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve hangi kadrolar açılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
1100 Kişilik Dev Kadro İçin Düğmeye Basıldı
Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyenler için 2026 yılı hareketli geçecek gibi görünüyor. Bakan Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken SGK'nın personel ihtiyacına yönelik net ifadeler kullandı. Yapılan açıklamaya göre kurumun merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere geniş çaplı bir alım yapılacak.
Bakan Işıkhan alım sayılarını şu şekilde netleştirdi:
-
1000 Sözleşmeli Personel: Kurumun çeşitli birimlerinde görev alacak.
-
100 Müfettiş Yardımcısı: Denetim ve teftiş mekanizmalarında rol alacak.
Toplamda 1100 kişiye istihdam sağlanacak bu süreç, iş arayanlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor.
Başvurular Ne Zaman ve Nereden Yapılacak?
Adayların en çok merak ettiği konu şüphesiz başvuru tarihleri. SGK personel alımı sürecinin 2026 bütçesi kapsamında ilerlemesi planlanıyor. Resmi kurumlar bütçe süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte kadro genişletme çalışmalarına hız veriyor. Bakanlığın önümüzdeki haftalarda resmi kılavuzu yayımlaması ve tarihleri netleştirmesi bekleniyor.
Başvuru süreciyle ilgili öne çıkan detaylar şunlar:
-
Başvuru Yeri: Sürecin önceki dönemlerde olduğu gibi e-Devlet kapısı üzerinden yürütülmesi bekleniyor. Adaylar "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
-
Puan Türü: Alımların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
-
Mülakat Durumu: Sözleşmeli personel ve müfettiş yardımcılığı kadroları için mülakat şartlarının kılavuzda detaylandırılması bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı da Alım Yapıyor
İstihdam müjdeleri sadece SGK ile sınırlı kalmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı da kadrosunu güçlendiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı istihdam edilecek.
Bu alım için süreç çoktan netleşti ve takvim belirlendi. Başvurmayı düşünen adayların aşağıdaki tarihleri not etmesi gerekiyor:
-
Başvuru Tarihleri: 9 Mart 2026 - 18 Mart 2026
-
Başvuru Adresi: Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesi
-
Sınav Tarihleri: 11-12 Nisan 2026 (Ankara)
Kadro Dağılımı Belli Oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacağı 250 kişilik alımda adayların mezuniyet durumlarına göre kontenjan ayırdı.
-
200 Kişi: Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları arasından seçilecek.
-
50 Kişi: Mühendislik fakültesi mezunları arasından seçilecek.