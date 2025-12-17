GSS borçları için kritik adım! 1.4 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor!

Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor. Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile beraber birçok düzenleme yapılacak. Bu düzenlemelerden biri de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren GSS prim borçlarının silinmesi.

11. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edilmesiyle beraber 1 Ocak 2016 öncesine ait 3,2 milyar TL'lik GSS prim borcu da silinecek. Düzenlemeden 1 milyon 477 bin vatandaşın yararlanması bekleniyor.

GSS ALACAKLARININ TAMAMINDAN VAZGEÇİLECEK

Düzenlemeyle 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Böylece, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.

Özellikle vatandaşların çeşitli nedenlerle ödeyemediği ya da ödemeyi unuttuğu düşük tutarlı alacaklardan vazgeçilecek bu düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.