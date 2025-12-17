PODCAST CANLI YAYIN

GSS borçları için kritik adım! 1.4 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor!

Adalet Komisyonu’ndan geçen 11. Yargı Paketiyle milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir adım atılıyor. TBMM’de kabul edilmesi halinde, 1 Ocak 2016 öncesine ait 3,2 milyar TL’lik GSS prim borcu silinecek, düzenlemeden yaklaşık 1 milyon 477 bin kişi yararlanacak.

Giriş Tarihi:
GSS borçları için kritik adım! 1.4 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor!

Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor. Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile beraber birçok düzenleme yapılacak. Bu düzenlemelerden biri de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren GSS prim borçlarının silinmesi.

11. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edilmesiyle beraber 1 Ocak 2016 öncesine ait 3,2 milyar TL'lik GSS prim borcu da silinecek. Düzenlemeden 1 milyon 477 bin vatandaşın yararlanması bekleniyor.

11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’ndan geçti! 55 bin mahkuma 3 yıl erken tahliye11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’ndan geçti! 55 bin mahkuma 3 yıl erken tahliye

GSS ALACAKLARININ TAMAMINDAN VAZGEÇİLECEK

Düzenlemeyle 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Böylece, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.

Özellikle vatandaşların çeşitli nedenlerle ödeyemediği ya da ödemeyi unuttuğu düşük tutarlı alacaklardan vazgeçilecek bu düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TBMM Başkanı Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci
Bakanlık Büyükçekmece’deki özel huzurevi skandalında devrede! Çalışma onayı iptal edildi
Borsa İstanbul
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Son dakika: Adli emanet hırsızı Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten
Yunanistan ve İsrail masada! Türkiye rahatsızlığı Güney Kıbrıs'ta gizli zirveye taşındı! Neler konuşuldu?
İBB yönetemedi CHP medyası "hazırlığa" başladı: İstanbul'da su kesintisi yolda!
Sadık Savurtaş'ın cansız bedeni su varilinde bulundu! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı
Trump’a “alkolik” JD Vance’e “siyasi bukalemun” dedi! Beyaz Saray Genel Sekreteri’nin başı dertte
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Netanyahu ABD’ye rest mi çekti? Barrack’ın ziyaretinden sonra dikkat çeken konuşma
Bakırköy'de kanlı infaz... Koltuk altından 2 mermi: Ünsal Bahçeci öldürüldü
Müge Anlı'da kan donduran tespih makinesi olayı! 4 yaşındaki Emine’ye ne oldu? Öz kızlarından babaya ağır suçlamalar!
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler
Bondi Plajı'ndaki saldırıyı dünyaya duyuran Türk o anları A Haber'e anlattı: "Ahmed tereddüt etmeden teröristlerin üzerine atladı!"
Galatasaray için Armand Lauriente iddiası!
FETÖ'nün 17-25 Aralık 2023'te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor