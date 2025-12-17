Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye yüzde 5’lik maaş farkı: Çarpan etkisine dikkat! SSK ve Bağ-Kur’lular için kritik tarihler

Emekliye yüzde 5’lik maaş farkı: Çarpan etkisine dikkat! SSK ve Bağ-Kur’lular için kritik tarihler

Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kadar emeklilik dilekçesinin hangi tarihte verileceği de milyonlarca çalışan için belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar için başvuru tarihi, bağlanacak emekli maaşında doğrudan fark yaratıyor. Yaş ve prim gün şartını tamamlayanlar emeklilik dilekçesini yıl bitmeden mi yoksa yeni yılda mı vermeleri gerektiğini araştırıyor.

Giriş Tarihi: 17.12.2025 08:54
Emekli maaşında yüzde 5 fark: 1999 sonrası SGK’lılar için çarpan etkisi devrede

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, başvuru tarihinin maaşta doğrudan fark yarattığına dikkat çekti.

Emekli maaşında yüzde 5 fark: 1999 sonrası SGK’lılar için çarpan etkisi devrede

Emeklilikte Çarpan Etkisi: Tarih Maaşı Değiştiriyor

Faruk Erdem'e göre, özellikle son iki yılda yaşanan yüksek enflasyon ve büyüme rakamları, emekli maaşı hesaplamalarında "çarpan etkisi" oluşturdu.

Emekli maaşında yüzde 5 fark: 1999 sonrası SGK’lılar için çarpan etkisi devrede

Emekli aylığı belirlenirken yalnızca prim gün sayısı ve kazançlar değil, bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme oranları da hesaba katılıyor. Bu nedenle dilekçenin verildiği yıl, bağlanacak maaşı doğrudan etkiliyor.

Emekli maaşında yüzde 5 fark: 1999 sonrası SGK’lılar için çarpan etkisi devrede

Erdem, 2024 ve 2025 yılları arasında bu etkinin çok daha belirgin olduğunu, maaşlar arasında yüzde 30'ları aşan farkların ortaya çıktığını hatırlattı. Enflasyondaki düşüşle birlikte bu etkinin azalacağını belirten Erdem, yine de başvuru tarihinin hala avantaj sağlayabildiğini vurguladı.

Emekli maaşında yüzde 5 fark: 1999 sonrası SGK’lılar için çarpan etkisi devrede

Aralık mı Ocak mı? Yüzde 5'lik Maaş Farkı

"Emeklilik dilekçesi aralıkta mı yoksa ocakta mı verilmeli?" sorusuna net bir çerçeve çizen Erdem, bu yıl da dilekçe tarihinin maaşta fark oluşturacağını ifade etti.