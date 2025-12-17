Kadraj
Emekliye yüzde 5’lik maaş farkı: Çarpan etkisine dikkat! SSK ve Bağ-Kur’lular için kritik tarihler
Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kadar emeklilik dilekçesinin hangi tarihte verileceği de milyonlarca çalışan için belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar için başvuru tarihi, bağlanacak emekli maaşında doğrudan fark yaratıyor. Yaş ve prim gün şartını tamamlayanlar emeklilik dilekçesini yıl bitmeden mi yoksa yeni yılda mı vermeleri gerektiğini araştırıyor.
