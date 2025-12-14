Tarım ilaçlarına karekodlu takip geldi!

İstanbul Fatih'te kaldıkları oteldeki ilaçlama sonucu hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım sektörünü yakından ilgilendiren önemli değişikliklere imza attı. Üreticilerin uyguladığı bitki koruma ürünü, ilaçlar ve hasat bilgilerinin Bakanlığın sistemine kaydedilerek izlenmesi zorunlu hale getirildi. Böylece ilaçlar karekod ile takip edilebilecek. Ayrıca yaş meyve ve sebzelerde ilaç kalıntısı riskini azaltmak amacıyla 33 ürün için Üretici Kayıt Defteri tutma zorunluluğu getirildi. Listede yer alan 33 ürün için bakırlı preparatlar ve kükürt içeren ürünler hariç, diğer tüm bitki koruma ürünleri reçeteye tabi tutulacak.

Haber: Rana Büyüktaş